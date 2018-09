Implenia remporte le marché pour la construction d'un nouvel immeuble à Zurich-Altstetten - Concept durable avec certification Minergie-P-Eco | Volume global d'environ CHF 65 millions

- Implenia a été chargée par Swiss Life SA a chargé, en qualité d'entrepreneur général, de la construction neuve d'un immeuble de 25 étages à Zurich-Altstetten, soit un mandat d'un volume global d'environ CHF 65 millions. Cet immeuble avec son socle s'intégrera idéalement au quartier extérieur zurichois émergent et créera un fort accent urbanistique. La conception du projet a été réalisée par le bureau d'architectes « Galli Rudolf Architekten ».

Ce projet de construction comprend 161 unités résidentielles, des surfaces commerciales et des bureaux ainsi qu'un garage souterrain à deux niveaux de 127 places, qui comprendra, entre autres, des stations de recharge pour véhicules électriques. Une installation photovoltaïque est installée sur le toit de ce bâtiment certifié Minergie-P-Eco pour la production d'électricité. La construction débutera à l'automne. La remise au maître d'ouvrage est prévue en novembre 2021.

Avec ce bâtiment, qui répondra aux exigences les plus élevées en matière de développement durable, Implenia remporte à nouveau une grosse commande dans la région de Zurich. Simultanément, ce mandat atteste des compétences du groupe dans le bâtiment et de la mise en œuvre fructueuse de sa stratégie en la matière.

Implenia construit un immeuble de 25 étages pour Swiss Life SA à Zurich-Altstetten. Le bâtiment sera certifié Minergie-Eco-P et répondra ainsi aux exigences les plus élevées en matière de développement durable. (Illustration : Atelier Brunecky)

