Implenia remporte le marché pour la station centrale du 2e tracé principal du RER de Munich

Dietlikon, le 27 décembre 2018 - Implenia s'est vu attribuer, avec son partenaire Hochtief, un contrat de Deutsche Bahn dans le cadre du projet de 2e tracé principal du RER de Munich. Placé sous la direction technique d'Implenia, le consortium réalisera la station centrale Marienhof. Le montant du contrat s'élève à près de 400 millions d'euros (440 millions de francs suisses), les entreprises participant au consortium à parts égales.

La future station Marienhof se trouvera au cœur de Munich, directement derrière l'hôtel de ville. Situé sous le centre de la place de Marienhof, l'ouvrage sera réalisé, initialement, dans une fouille à ciel ouvert qui sera ultérieurement recouverte d'une dalle en béton. Cette station sera bâtie à environ 40 mètres de profondeur - en raison, d'une part, des constructions adjacentes et, de l'autre, des deux tunnels des lignes de métro U 3 et U 6 sous lesquels elle se situera. Le niveau inférieur accueillera les quais longs de 210 mètres. Il sera surmonté d'une salle d'échanges haute d'environ 14 mètres et d'un niveau supérieur accueillant les montées et les descentes vers la nouvelle station RER ainsi que le passage vers le métro existant. Les zones des quais se trouvant sous les constructions latérales seront réalisées en souterrain à partir du tunnel.

« Ce projet complexe de construction d'infrastructures intégrant d'exigeants travaux spéciaux de génie civil et des travaux de construction de tunnels et de construction massive nécessite des technologies hautement spécialisées ainsi qu'une vaste expertise. Nous sommes heureux que Deutsche Bahn ait confié ce contrat à Implenia et à son partenaire Hochtief », a déclaré René Kotacka, responsable de la Division Infrastructure d'Implenia. « Nous sommes heureux de réaliser ce projet complexe de construction de tunnels en coopération avec Implenia pour le compte de Deutsche Bahn. Avec notre partenaire éprouvé, nous concentrons à Munich une longue expérience et des compétences avérées en matière de construction d'infrastructures », a déclaré Riku Tauriainen, responsable de la division Civil Germany de HOCHTIEF Infrastructure. Les travaux d'exécution débuteront au début de l'été 2019.

Pour toute information complémentaire, veuillez consulter le site de Deutsche Bahn :

https://www.2.stammstrecke-muenchen.de/strecke/streckenverlauf-und-bahnhoefe/marienhof

