Implenia remporte un grand mandat en Suède - Planification détaillée et exécution du doublement du tronçon ferroviaire entre Varberg et Hamra, y compris projet de tunnel sous la ville de Varberg | Le mandat porte sur près de SEK 3,5 milliards (environ CHF 355 millions)

Dietlikon, le 2 septembre 2019 - Implenia vient de remporter un grand mandat en Suède en relation avec le doublement des voies du tronçon ferroviaire reliant Varberg à Hamra, sur la côte ouest du pays. Le montant du mandat s'élève à environ SEK 3,5 milliards (environ CHF 355 millions). À l'été 2018 déjà, l'autorité suédoise des transports Trafikverket avait confié au Groupe l'étude et la projection dans le cadre de ce projet d'infrastructure, pour un montant de près de SEK 200 millions.

Grâce à cette implication précoce d'Implenia dans une relation contractuelle basée sur le partenariat, la planification, la projection et les méthodes de construction ont pu être optimisées en étroite concertation avec le client. Le Groupe s'est ainsi parfaitement positionné pour la seconde phase du projet et le mandat correspondant, qui porte sur la planification détaillée et l'exécution de la construction.

Le mandat comprend la planification et l'exécution d'un tunnel de 2,8 kilomètres avec avancement conventionnel, d'un tunnel de 450 mètres de construction ouverte, d'un ouvrage en auge de 1,3 kilomètre de long, de plusieurs ponts, d'une nouvelle gare et de 2,7 kilomètres de voies au total, avec une gare de marchandises. La construction prendra six ans en tout. La ligne ferroviaire ne sera pas interrompue pendant ce temps. Dès 2024, les trains devraient circuler sur les nouvelles voies sous le centre de Varberg.

Pour fournir cette prestation, Implenia mise sur le savoir-faire de ses experts en Suède et de ses spécialistes en construction de tunnels. La nouvelle organisation a permis d'améliorer la collaboration entre divisions afin que le client Trafikverket profite auprès d'un seul fournisseur de toutes les compétences nécessaires à ce grand projet, de la phase de planification et de projection à l'exécution.

Sur la côte ouest de la Suède, Implenia planifie et double les voies. Les premiers trains de passagers et de marchandises circuleront sous la ville de Varberg dès 2024. (Photo : Trafikverket)

