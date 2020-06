Implenia remporte un important contrat pour la construction de la nouvelle ligne de métro à Düsseldorf

Dietlikon, le 2 juin 2020 - Implenia s'est vu attribuer par la ville de Düsseldorf, capitale du land de Rhénanie du Nord-Westphalie, un contrat portant sur deux lots relatifs à la construction de la nouvelle ligne de métro U81. Cette ligne reliera la gare principale de Düsseldorf à l'aéroport et au parc des expositions de Düsseldorf. Une partie du premier tronçon de la ligne, au nord de la ville, emprunte le tracé des voies existantes, à partir de la Freiligrathplatz en direction du nord. La nouvelle ligne s'écartera ensuite de ce tracé, pour passer au-dessus du nœud routier Nordstern et continuer en direction de l'aéroport, jusqu'à une station souterraine prévue au terminal. Outre l'amélioration de la desserte de l'aéroport et du parc des expositions, la ligne de métro U81 contribuera à réduire la circulation dans le centre-ville de Düsseldorf.

Le consortium formé d'Implenia, de Wayss & Freytag et de MCE a remporté le lot 1 du projet de construction. Quant au lot 2, il a été attribué au consortium constitué d'Implenia et de Wayss & Freytag. Implenia prend en charge la direction commerciale dans le cadre des deux lots. Le montant total du contrat s'élève à EUR 113 millions (environ CHF 119 millions), la part d'Implenia s'élevant à EUR 45 millions (environ CHF 47 millions).

Le lot 1 porte sur la construction de plusieurs ouvrages de génie civil (structures de rampe, section en auge en surélévation, pont dans la zone d'accès de la porte 1), y compris les travaux de fondation associés et la construction d'un viaduc d'acier en forme d'arc selon la méthode du poussage cadencé. Des travaux de construction de voies et de caténaires, ainsi que l'érection de murs antibruit, font également partie du lot 1. Le lot 2 comprend la réalisation de la fouille selon la technique des parois moulées ancrées, l'excavation (en partie sous l'eau) ainsi qu'une rampe et une station construites en tranchée couverte. La gestion du trafic et le balisage au cours de l'ensemble des phases de construction et des états intermédiaires, ainsi que les travaux routiers et de rabattement de nappe correspondants, font partie des deux lots.

Le chantier de la ligne U81 se situera à proximité immédiate de l'aéroport de Düsseldorf. Le trafic aérien et les activités aéroportuaires ne devront pas être gênés par les travaux de construction. Par ailleurs, le fonctionnement du tram devra être assuré au cours des différentes phases de construction. La construction des piliers de soutien et le poussage du viaduc seront effectués sans interrompre la circulation. « Implenia, qui a déjà réalisé avec succès la ligne Wehrhahn pour ce même donneur d'ordre, la ville de Düsseldorf, avait pu démontrer à cette occasion son expertise en matière de projets d'infrastructure de transport techniquement complexes », déclare Christian Späth, Responsable de la Division Civil Engineering d'Implenia. « Nous sommes heureux d'avoir remporté également le contrat pour la construction de la nouvelle ligne de métro, poursuivant ainsi nos bonnes relations avec ce client. »

Les travaux ont débuté fin mai 2020 et devraient s'achever en 2023.

Le nouveau tronçon passera au-dessus du nœud routier Nordstern et sera prolongé en direction de l'aéroport (Image : Reinhart & Partner Architekten)

