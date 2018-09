Implenia remporte un nouveau contrat en Suède

Dietlikon, le 18 septembre 2018 - Implenia a été chargée par la ville de Stockholm de construire une gare routière à l'intérieur de la colline Katarina. Le projet « Slussen SN 91 », qui fait partie du réaménagement complet du nœud routier central Slussen, représente un montant de CHF 80 millions.

La future gare routière sera composée de trois cavités creusées dans la roche, d'une hauteur pouvant aller jusqu'à 24 mètres, capables d'accueillir les voyageurs et les autobus. À cet effet, il conviendra d'abattre à l'explosif environ 270 000 m3 de roche et d'évacuer les déblais vers l'extérieur de la colline. Outre les importants travaux d'excavation, Implenia sera responsable de la construction des rampes, tunnels de jonction et galeries de rejet. Le chantier sera lancé dès septembre 2018. Implenia devrait achever ses travaux en juin 2021. Ensuite débuteront les travaux d'aménagement intérieur qui ne font pas partie du mandat d'Implenia. La nouvelle gare routière sera inaugurée en 2023.

« La nouvelle gare routière sera au cœur du réseau de transport public entre le centre de Stockholm, Nacka et Värmdö », explique Fredrik Björckebaum, CEO d'Implenia Sverige. « Notre expertise et notre gamme de prestations nous ont permis de remporter ce projet d'infrastructure complexe. Nous sommes heureux de pouvoir collaborer étroitement avec la ville de Stockholm. »

Une nouvelle gare routière naît au cœur de la colline Katarina, à Stockholm. Implenia a été chargée de réaliser les trois cavités creusées dans la roche ainsi que divers tunnels de jonction. (Illustration : ville de Stockholm)

