Implenia renforce son Conseil d’administration

Dietlikon, le 14 novembre 2018 - Le Conseil d'administration, sur recommandation de son comité de nomination, a décidé de proposer à l'Assemblée générale d'élire Madame Barbara Lambert en tant que nouveau membre au Conseil d'administration.

Forte de nombreuses années d'activité comme associée chez Arthur Andersen/Ernst & Young et membre de la direction de Banque Pictet & Cie S.A., Barbara Lambert possède une riche expérience professionnelle à l'échelle internationale, notamment en matière de fusions-acquisitions, ainsi qu'une expertise avérée dans les domaines de la comptabilité financière, de la gestion des risques et des procédures d'audit interne. Parallèlement à sa fonction de direction des activités d'audit dans le secteur financier d'Ernst & Young Suisse, elle a également assumé celle d'auditrice auprès d'une grande banque suisse. Jusqu'au 31 mars 2018, Barbara Lambert était membre du comité de direction et Chief Risk Officer de Banque Pictet & Cie S.A. Depuis le 1er avril 2018, elle siège au conseil d'administration de la banque. De plus, elle est depuis le 16 mai 2018 membre du conseil de surveillance et du comité de risque ainsi que présidente du comité d'audit de Deutsche Börse AG.

« Nous sommes convaincus que Barbara Lambert sera un grand enrichissement pour le Conseil d'administration d'Implenia. Elle lui apportera sa longue expérience internationale ainsi qu'une vaste expertise. Par ailleurs, elle dispose d'un excellent réseau au sein de marchés importants pour Implenia », a déclaré Hans Ulrich Meister, Président du Conseil d'administration. Après l'élection de Barbara Lambert, le Conseil d'administration comptera de nouveau sept membres. Implenia tient ainsi compte des exigences accrues en matière d'activité des membres du Conseil d'administration, en lien avec la croissance du Groupe, et renforce la diversité au sein de son organe suprême. À moyen terme, il est prévu de confier à Barbara Lambert la présidence du Comité d'audit et de risque.

