Implenia : renforce son Conseil d’administration – Barbara Lambert désignée candidate à l’élection à l’organe suprême du Groupe lors de l’Assemblée générale ordinaire

C O MM U N I Q U É D E P R E S S E

Implenia renforce son Conseil d'administration-Barbara Lambert désignéecandidate à l'élection à l'organe suprême du Groupe lors de l'Assemblée généraleordinaire

Dietlikon, le 14 novembre 2018- Le Conseil d'administration, sur recommandation de son comité de nomination, a décidé de proposer à l'Assemblée générale d'élire Madame BarbaraLambert en tant que nouveaumembre au Conseil d'administration.

Forte de nombreuses années d'activité comme associée chez Arthur Andersen/Ernst & Young et membre de la direction de Banque Pictet & Cie S.A., BarbaraLambert possède une riche expérience professionnelle à l'échelleinternationale, notamment en matière de fusions-acquisitions, ainsi qu'une expertiseavérée dans les domaines dela comptabilité financière, de la gestion des risques et des procédures d'audit interne. Parallèlement à sa fonction de direction des activités d'audit dans le secteur financier d'Ernst & Young Suisse, elle a également assumé celled'auditrice auprès d'une grande banque suisse. Jusqu'au 31mars 2018, Barbara Lambert était membre du comité de direction et Chief Risk Officer de Banque Pictet & Cie S.A. Depuis le 1eravril 2018, elle siège au conseild'administration de la banque. De plus, elle est depuis le 16 mai 2018 membre du conseil de surveillance et ducomité de risque ainsi que présidente du comité d'audit de Deutsche Börse AG.

« Nous sommes convaincus que BarbaraLambert sera un grand enrichissement pour le Conseil d'administrationd'Implenia. Elle lui apportera sa longue expérience internationale ainsi qu'une vaste expertise. Par ailleurs, elle dispose d'un excellent réseau au sein de marchés importants pour Implenia», a déclaré Hans Ulrich Meister,Président du Conseil d'administration. Après l'élection de Barbara Lambert, le Conseil d'administration comptera de nouveau sept membres. Implenia tient ainsi compte des exigences accrues en matière d'activité des membres du Conseil d'administration, en lien avec la croissance duGroupe, et renforce la diversité au sein de son organe suprême. À moyen terme, il est prévu de confier à BarbaraLambert la présidence du Comité d'audit et de risque.

Implenia SA

Industriestrasse 24, 8305 Dietlikon, Suisse, T +41 58 474 74 74, F +41 58 474 95 03

www.implenia.com

Contact pour les médiasReto Aregger

Head of Communications Group Téléphone : +41 58 474 74 77communication@implenia.com@Impleniatweet

Implenia est le leader de la construction et des services de construction en Suisse, avec une forte position sur le marché des infrastructures enAllemagne, France, Autriche, Suède et Norvège, ainsi que d'importantes activités en bâtiment et génie civil dans l'espace germanophone. Née en 2006, héritière de quelque 150 ans de tradition dans la construction, Implenia rassemble, au sein d'une même entreprise active à l'échelleeuropéenne, le savoir-faire de ses unités de construction hautement spécialisées. Son modèle d'activité intégré et ses spécialistes travaillant dans tous les domaines de la construction permettent au Groupe d'accompagner un ouvrage sur l'ensemble de son cycle de vie, au plus près de sesclients et de manière économique et intégrée. Dans ce contexte, elle vise un équilibre durable entre réussite économique, d'une part, etresponsabilité sociale et écologique, d'autre part.

Implenia, dont le siège principal se trouve à Dietlikon près de Zurich, emploie quelque 10 000 personnes en Europe et a généré en 2017 un chiffred'affaires d'environ 3,9 milliards de francs. L'entreprise est cotée à la SIX Swiss Exchange (IMPN, CH0023868554). D'autres informations sont

disponibles surwww.implenia.com.

Implenia SA

Page 2