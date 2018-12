C O M M U N I Q U É DE P R E S S S E

Implenia revoit ses perspectives pour l'exercice 2018| Maintien des objectifs à moyen terme | Révision de la stratégie achevée à fin février 2019

Dietlikon, le 3 décembre 2018- Sur mandat du Conseil d'administration, le nouveau CEO d'Implenia,

AndréWyss, a immédiatement repris le développement de la stratégie d'entreprise lors de sa prise de fonctions, enoctobre 2018. Dans le cadre de cette mission, une vérification des risques globaux et commerciaux du Groupe est également effectuée.

Les segments Développement, Suisse et Infrastructure évoluent conformément aux attentes. Par contre, lesanalyses effectuées jusqu'ici ont relevé une dégradation dans le secteur International, où les problèmess'accentuent. Ces développements rendent nécessaire une révision des objectifs qu'Implenia avait communiqués le21 août2018. A l'époque, l'entreprise chiffrait l'EBITdes divisions à environ 130 millions de francs.

Sur la base des connaissances actuelles, la Direction prévoit des correctifs de valeur d'un volume total de 70 à 90 millions de francs, en raison d'ajustements d'évaluation exceptionnels et du résultat plus faible des opérations courantes d'une partie du secteur International.Surl'exercice 2018, les flux de trésorerie seront doncprobablement inférieurs aux prévisions. Sur la base des informations actuellement disponibles et au vu de la situation de trésorerie inchangée et saine etdu carnet de commandes toujours bien rempli, d'un montant de plus de 6milliards de francs, Implenia prévoit toujours de proposer à l'Assemblée générale2019 de distribuer un dividende.

Implenia travaille sur des marchés attrayants. L'entreprise demeure donc convaincue que les objectifs à moyenterme, communiqués au printemps 2017, seront atteints, avec un volume top-line d'environ 5 milliards de francs etune marge EBITDA située entre 5,25 et 5,75%.

Pour l'heure, le Conseil d'administration et la Direction travaillent de manière approfondie à développer la stratégie. Implenia présentera les résultats de ces travaux lors de la Conférence pour les médias et les analystes, le 26 février 2019.

