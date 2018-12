Implenia voit son action s'effondrer après son avertissement sur résultats

Zurich (awp) - L'action Implenia essuyait les foudres du marché lundi, après l'émission d'un coup de rabot substantiel sur ses objectifs annuels. L'entreprise de construction zurichoise va procéder à des correctifs de valeurs compris entre 70 et 90 millions de francs suisses. Le maintien du cap à moyen terme et l'assurance du versement d'un dividende n'ont pas suffi à rassurer les investisseurs.

A 10h33, la nominative Implenia dégringolait de 24% à 38,78 francs suisses, alors que le marché élargi (SPI) engrangeait 1,09%. Plus de 58'000 titres avaient changé de main, soit plus que le volume journalier moyen.

Le segment International reste l'enfant à problèmes du groupe, souligne Martin Hüsler, de la Banque cantonale de Zurich. L'analyste n'est pas vraiment surpris de voir la nouvelle direction d'Implenia procéder à des correctifs de valeur, mais leur montant étonne. L'estimation de bénéfice opérationnel (Ebit) va être sérieusement revu à la baisse. La recommandation de pondération au marché reste de mise.

Cet avertissement "significatif" démontre une nouvelle fois les risques d'affaires inhérents et remet en question la stratégie d'expansion de l'entreprise à l'international, estime Bernd Pomrehn, de la banque Vontobel.

Le taux de fonds propre va encore se contracter, et Implenia va présenter un bilan plus faible que la plupart de ses concurrents, prévient l'expert, qui confirme sa recommandation de vente (reduce) non sans sabrer son objectif de cours à 45 francs suisses, contre 63 francs suisses jusqu'ici.

