Ina Invest termine son 1er jour de cotation sous le prix d'émission

Zurich (awp) - Ina Invest, filiale immobilière du groupe de construction Implenia, a bouclé vendredi du bon pied son premier jour de négoce à la Bourse suisse sur une note prudente. La nouvelle cotation du titre constitue la première opération du genre depuis le début de l'année.

Peu avant l'ouverture du marché, Implenia et Ina Invest avaient fait savoir que le prix final de l'émission était de 22,42 francs suisses par action. En clôture, l'action s'échangeait à 22,20 francs suisses avec un plus bas à 22,0 et un plus haut à 24,60 francs suisses, le tout dans un volume d'un peu plus de 331'000 titres échangés. Le SPI a terminé pour sa part en recul de 0,34%.

La société immobilière du groupe de construction Implenia et son portefeuille de quelque 300 millions de francs suisses y côtoiera les géants du secteur que représentent SPS Swiss Prime Site (11,8 milliards), PSP Swiss Property (8,0 milliards) ou encore Allreal (4,4 milliards).

En 2019, sept entreprises au total avaient fait le saut à la Bourse suisse, dont le groupe d'ophtalmologie Alcon, le fabricant de trains Stadler Rail et le fournisseur de services informatiques Softwareone.

Le Petit Poucet Ina Invest ne cache pas pour autant de grands appétits, puisqu'il prévoit d'injecter annuellement 50 millions de francs suisses dans des acquisitions pour étoffer à l'horizon 2027 la valorisation de son parc immobilier à environ 2 milliards de francs suisses.

Vente de logements et augmentations de capital successives doivent alimenter cette croissance interne.

Le portefeuille comprend pour l'heure exclusivement des nouveaux projets à la mixité élevée, concentrés sur les centres urbains de Zurich, Winterthour, Bâle, Lausanne ou encore Genève.

Suite au spin-off, Ina Invest SA sera contrôlée à hauteur de 57% par Ina Invest Holding et à 43% par Implenia.

Les actions d'Ina Invest Holding seront distribuées vendredi aux actionnaires d'Implenia par un dividende en nature.

Opération saluée par les analystes

Les actionnaires d'Implenia ont souscrit 59% des quelque 5,17 millions d'actions émises dans le cadre d'une augmentation de capital, a précisé la société. Environ 3,69 millions d'actions seront attribuées sous la forme d'un dividende spécial.

Les actions restantes ont été offertes aux investisseurs dans le cadre de la constitution d'un livre d'ordres. Swiss Life avait au préalable soumis une offre pour 15% de la société holding, pour un volume d'environ 30 millions de francs suisses.

Le prix maximum a été calculé à partir de la valeur nette d'inventaire (VNI) par action d'Ina Invest Holding, qui a été déterminée sur la base d'une évaluation du portefeuille par Wüest Partner. La livraison des nouvelles actions issues de l'augmentation de capital est prévue pour le 16 juin.

Le groupe, désormais coté en Bourse, est la société holding d'Ina Invest, à laquelle le groupe de construction Implenia a cédé environ la moitié de son portefeuille de biens immobiliers et de projets.

Le produit net de l'émission de droits par la société holding est estimé à environ 109 millions de francs suisses suisses. Ces fonds seront versés à l'unité opérationnelle d'Ina Invest en échange de l'émission de nouvelles actions. Implenia compensera une créance d'environ 60 millions de francs suisses sur les nouvelles actions d'Ina.

Les analystes soulignent l'effet dilutif de l'augmentation de capital d'Ina et l'essaimage d'une partie de la valeur de la société. Mais les perspectives sont jugées positives sur le plan de l'analyse fondamentale. L'augmentation de capital permet à l'entreprise une plus grande marge de manoeuvre financière que celle dont disposait Implenia.

Elle pourra ainsi mieux exploiter les opportunités de croissance. Reste à savoir si la coopération intégrée prévue entre la société immobilière et le groupe de construction génèrera les résultats escomptés.

md/al