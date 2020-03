L'intention de l'Ina Invest spin-off est bien accueilli

Dietlikon, le 3 mars 2020

L'intention de spin-off une partie du portefeuille de développement d'Implenia, annoncé le 25 février 2020, est non seulement bien accueilli par les grands actionnaires existants, mais suscite dès aujourd'hui un vif intérêt de la part d'importants investisseurs immobiliers. Du fait du spin-off, Implenia sera en mesure d'étendre sa chaîne de valeur, ce qui lui permettra de poursuivre la diversification de ses activités. Les projets pourront être conservés en portefeuille sur une longue période grâce à Ina Invest, au lieu d'être développés jusqu'au stade de l'obtention du permis de construire, puis vendus à des tiers, comme c'était le cas jusqu'à présent. Chez Implenia, une nouvelle société (Implenia Real Estate Services SA) se chargera pour Ina Invest SA de la gestion immobilière, à savoir la gestion de projet, de portefeuille et d'actifs des biens immobiliers. Implenia touchera ainsi non seulement les dividendes d'Ina Invest SA, mais aussi des revenus récurrents et croissants au fil du temps.

La scission cristallisera la valeur du portefeuille de développement d'Implenia. Selon un expert indépendant en évaluation immobilière, la valeur de marché actuelle de la partie à scinder, qui s'élève à environ CHF 300 millions, devrait atteindre plus de CHF 1 milliard au moment de l'achèvement de tous les projets. Grâce à des investissements, p. ex. dans des réserves de terrain, d'environ CHF 50 millions par an, le portefeuille devrait croître pour s'établir à environ CHF 2 milliards au moment de l'achèvement. Sous réserve de l'approbation de l'Assemblée générale d'Implenia du 24 mars, la création d'Ina Invest verra naître un nouvel acteur fort dans le secteur suisse de l'immobilier qui sera coté à partir de juin 2020 à la SIX Swiss Exchange. Les investisseurs pourront ainsi participer directement au portefeuille d'Ina Invest par l'intermédiaire de la bourse.

Stefan Mächler est le président désigné des conseils d'administration d'Ina Invest Holding SA et d'Ina Invest SA

En Stefan Mächler, Implenia a pu s'attacher en tant que premier président désigné des conseils d'administration d'Ina Invest Holding SA et d'Ina Invest SA un expert confirmé bénéficiant d'une vaste expérience dans le domaine de l'immobilier. Après des études de droit à la Haute École de Saint-Gall, Stefan Mächler a occupé diverses positions auprès de Credit Suisse. Il a joué un rôle moteur dans la création de la société immobilière cotée en bourse Swiss Prime Site SA, dont il a présidé le conseil d'administration jusqu'en 2005. Entre 2009 et 2014, Stefan Mächler a dirigé l'Asset Management de la Mobilière en tant que membre du comité de direction du groupe et Chief Investment Officer. Depuis septembre 2014, il est Group Chief Investment Officer (Group CIO) ainsi que membre de la direction générale du groupe Swiss Life.

À propos de sa nomination comme président désigné du conseil d'administration d'Ina Invest,

Stefan Mächler a déclaré : « Le spin-off annoncé d'Ina Invest est convaincant et, en collaboration avec la future équipe d'Ina Invest, je mettrai tout en œuvre pour en faire une histoire à succès.

Ina Invest offre notamment des perspectives financières probantes. La valorisation attendue des projets pendant la phase de développement et leur location ultérieure devrait générer une plus-value pour les actionnaires. Dans ce contexte, Ina Invest profitera, grâce à une collaboration intégrée, du réseau et des services d'Implenia, entre autres dans les domaines de la gestion de portefeuille et d'actifs, du développement, de la gestion de projets, de l'exécution et de la commercialisation. »

Swiss Life envisage de prendre une participation pouvant atteindre 15 % dans Ina Invest Holding SA

Ina Invest est non seulement bien accueillie par les actionnaires existants, mais suscite dès aujourd'hui un vif intérêt de la part d'importants investisseurs immobiliers. L'intention de Swiss Life de prendre une participation importante pouvant aller jusqu'à 15 % dans Ina Invest Holding SA constitue un signe particulièrement fort à cet égard. Cette participation serait prise par le biais d'augmentations de capital prévues ou à intervenir le cas échéant dans le futur, ainsi que par l'achat en bourse d'actions Ina Invest.

