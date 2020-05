La ZKB abaisse la notation des obligations d'Implenia

Zurich (awp) - La Banque cantonale de Zurich (ZKB) abaisse la notation des obligations d'Implenia au rang de valeur spéculative. L'établissement a revu à la baisse la note de solvabilité du premier groupe de construction helvétique, celle-ci passant de "BBB-/négative" à "BB+/stable".

La scission prévue d'Ina Invest privera Implenia de substance du point de vue des créanciers, sans effets positifs à court terme pour Implenia et ses créanciers sous la forme de bénéfices plus stables et plus élevés, écrit la ZKB jeudi. "Nous abaissons donc la note à "BB+" et lui donnons une perspective stable".

Bien que les chiffres clés d'Implenia concernant la solvabilité se soient améliorés à fin de 2019, ils restent insuffisants pour une notation de qualité. Le taux de fonds propres a de nouveau baissé, passant de 20,5% à 19,2%, avec une part de goodwill d'environ 50%. Le carnet de commandes de 6,1 milliards de francs suisses suisses est en revanche jugé positif.

Après la scission d'Ina Invest et l'augmentation de capital prévue, Implenia deviendra un actionnaire minoritaire d'Ina Invest. Le transfert d'une partie du portefeuille de développement d'Implenia générera un gain de réévaluation d'environ 200 millions de francs suisses. Toutefois, cela ne se reflétera positivement dans les fonds propres d'Implenia qu'à hauteur d'environ 40 millions de francs suisses, ne pesant guère sur le taux de capitaux propres.

De plus, certains projets qui seront probablement achevés plus rapidement que ceux en développement restant dans le portefeuille d'Implenia seront externalisés. Implenia met l'accent sur la coopération étroite et à long terme entre les deux entreprises et en attend des bénéfices supplémentaires. Toutefois, ces objectifs ne peuvent être atteints qu'à moyen terme.

Les deux sociétés sont également susceptibles de se faire concurrence à l'avenir. Il reste à voir si Implenia sera toujours impliquée dans des projets et des services pour Ina Invest. Implenia compte trois obligations en circulation qui sont négociées à la Bourse suisse.

