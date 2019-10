Le Conseil d'administration prend acte des demandes du groupe d'actionnaires autour de Veraison

Dietlikon, le 4 octobre 2019 - Implenia a appris hier, par les médias, que le groupe d'actionnaires autour du fonds activiste Veraison et de Max Rössler, actionnaire d'Implenia depuis de nombreuses années, met en cause l'état d'avancement de la stratégie mise en œuvre, présenté lors du Capital Market Day du 1er octobre 2019. Pour sa part, ce groupe a l'intention de démanteler Implenia et de remplacer certains membres du Conseil d'administration.

La vision de ce groupe d'actionnaires contraste fortement avec les réactions positives recueillies par Implenia auprès d'autres actionnaires et d'analystes financiers à propos de sa stratégie basée sur un modèle d'activité intégré et visant une meilleure exploitation du portefeuille immobilier. De plus, le Conseil d'administration et la Direction générale se voient attribuer de bonnes notes de la part de spécialistes de la gouvernance d'entreprise.

Implenia est étonné de l'approche agressive du groupe d'actionnaires, tout en restant ouvert à un dialogue constructif. Le Conseil d'administration répondra à ces exigences en temps utile et de manière détaillée.

Cependant, Implenia n'a pas reçu une proposition formelle de convocation d'une Assemblée générale extraordinaire, assortie d'un ordre du jour, jusqu'à présent.

