Le négoce d'Ina Invest Holding commence à la SIX Swiss Exchange - Implenia et Ina Invest Holding annoncent un prix final de l'offre de CHF 22.42 par action nouvelle d'Ina Invest Holding

Dietlikon, le 12 juin 2020 - Les actions d'Ina Invest Holding SA ("Ina Invest Holding") sont distribuées aujourd'hui aux actionnaires d'Implenia SA ("Implenia") au moyen d'un dividende en nature. Ce dividende complète le spin-off d'une partie du portefeuille de développement d'Implenia afin de constituer Ina Invest SA ("Ina Invest") une filiale qui sera détenue par Ina Invest Holding (approx. 57%) et Implenia (approx. 43%) suite à l'achèvement des démarches restantes du spin-off.

Ina Invest est lancée avec un pipeline fort de développement en matière de biens immobiliers en Suisse. Ina Invest Holding réunira des fonds bruts de CHF 116 millions du fait de son augmentation de capital, ce qui résultera en des fonds nets d'environ CHF 109 millions. Les résultats nets seront usés principalement afin de financer la réalisation du portefeuille de développement de biens immobiliers d'Ina Invest en Suisse. En outre, Ina Invest entend continuer à saisir des opportunités de croissance dans le marché Suisse de l'immobilier afin d'étendre son portefeuille d'investissements.

Le prix de l'offre des nouvelles actions d'Ina Invest Holding émises et vendues dans le cadre de l'offre de souscription et du placement d'actions fut fixé à CHF 22.42 par action, ce qui correspond à la valeur des actifs nets (net asset value; NAV) par action d'Ina Invest Holding (selon une évaluation de Wüest Partner au 31 mars 2020).

Lors de l'augmentation du capital, le nombre d'actions émises d'Ina Invest Holding fut augmenté de 5'172'160 nouvelles actions à un total de 8'866'560 actions nominatives avec une valeur nominale de CHF 0.03 chacune.

La cotation et le premier jour de négoce des actions, y compris les 3'694'400 actions d'Ina Invest Holding distribuées en tant que dividende en nature aux actionnaires d'Implenia et les nouvelles actions émises dans le cadre de l'offre, à la SIX Swiss Exchange est aujourd'hui, le 12 juin 2020. L'exécution et la livraison des nouvelles actions contre paiement du prix de l'offre est prévue pour le ou autour du 16 juin 2020.

Une fois l'offre de souscription complétée, Ina Invest Holding contribuera les résultats nets de l'offre de souscription d'environ CHF 109 millions à Ina Invest contre de nouvelles actions d'Ina Invest et Implenia prévoit compenser des créances d'environ CHF 60 millions contre émission de nouvelles actions d'Ina Invest. Après cette augmentation du capital d'Ina Invest, Ina Invest Holding détiendra environ 57% dans Ina Invest, tandis qu'Implenia détiendra environ 43% des actions et droits de vote d'Ina Invest.

Stefan Mächler, Président du conseil d'administration d'Ina Invest Holding: "Nous sommes ravis de la bonne réception d'Ina Invest et du nombre d'actionnaires d'Implenia ayant exercé leurs droit de prendre part à l'augmentation du capital. Nous sommes également très heureux de recevoir les nouveaux actionnaires à bord. Aujourd'hui marque le premier jour d'Ina Invest Holding en tant que société cotée indépendante et au nom de tous les membres du conseil d'administration, je souhaite remercier les actionnaires pour leur confiance".

Marc Pointet, CEO d'Ina Invest Holding: "Avec la cotation d'Ina Invest Holding en tant que société indépendante, nous créons un acteur nouveau et unique dans le marché Suisse de l'immobilier. Je suis convaincu du potentiel considérable que présente Ina Invest et je me réjouis de le réaliser avec mes collègues".

Contact pour les médias:

Silvan Merki, Chief Communications Officer, tel. +41 58 474 74 77, communication@implenia.com

Contact pour les Investisseurs et Analystes:

Implenia: Christian Dubs, Head of Investor Relations, tel. +41 58 474 45 15, ir@implenia.com

Ina Invest Holding: Marc Pointet, CEO, tel. +41 44 552 97 17, investors@ina-invest.com