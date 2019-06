Mandat pour Implenia en Norvège

Dietlikon, 28 juin 2019 - Dans le cadre d'un consortium avec Acciona, Implenia a été mandaté pour réaliser une nouvelle ligne de chemin de fer qui traversera la ville norvégienne de Moss. Implenia prendra la direction technique du projet. Ce dernier comprend un trajet de chemin de fer à double voie de 10,3 km dont une partie est en surface. Par ailleurs, le consortium est chargée entre autres de construire deux tunnels longs de quelque 2 km (tunnel de Mosse et tunnel de Carlberg), deux tronçons plus courts en tranchée ouverte, une entrée et sortie de tunnel ainsi qu'une nouvelle gare. La part d'Implenia (55 %) dans le mandat est d'environ NOK 3400 millions (environ CHF 390 millions).

Le mandat fait partie du projet de grande ampleur « InterCity » de la compagnie nationale des chemins de fer Bane NOR, dont l'objectif est l'amélioration des liaisons ferroviaires entre les villes de la partie orientale de la Norvège. « Nous sommes très heureux de pouvoir participer au grand projet d'infrastructure InterCity grâce à ce mandat ainsi que de mettre en œuvre les connaissances et compétences acquises par le Groupe dans le cadre d'autres grands projets antérieurs couronnés de succès », explique Audun Aaland, Country President Norvège chez Implenia. Les travaux commenceront en octobre 2019 et devraient s'achever en mai 2025.

