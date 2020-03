Marc Pointet - CEO désigné d'Ina Invest

Le recrutement de Marc Pointet permet à Implenia de confier la fonction de CEO d'Ina Invest à un manager dynamique et expérimenté, expert en activités immobilières. Ina Invest offre un potentiel de création de valeur considérable pour Implenia ainsi que pour ses actionnaires. Après une phase de déploiement, Ina Invest devrait réaliser des rendements attractifs, comptant, pour ce faire, sur l'expertise d'Implenia en matière de développement et de réalisation.

Dietlikon, le 23 mars 2020

Lors de la présentation des résultats de l'exercice 2019, Implenia a annoncé son intention de transférer la moitié de son portefeuille de développement, évaluée au prix du marché en vigueur, à la société immobilière Ina Invest SA, nouvellement créée. Après avoir nommé Stefan Mächler comme président désigné du Conseil d'administration d'Ina Invest, Implenia a désormais également pourvu le poste en charge de la direction opérationnelle, confié à un expert du secteur immobilier.

Marc Pointet dirigera, en tant que Chief Executive Officer (CEO) désigné, les activités opérationnelles d'Ina Invest Holding SA ainsi que d'Ina Invest SA.

En recrutant Marc Pointet, Implenia a confié la fonction de CEO d'Ina Invest et d'Ina Invest SA à un expert confirmé et manager expérimenté disposant d'une excellente connaissance de l'ensemble du cycle de vie des biens immobiliers. De plus, il apporte une expérience approfondie en matière de gestion d'un parc immobilier implanté sur différents sites. Après avoir obtenu un diplôme de master en architecture à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich, Marc Pointet a travaillé comme architecte et chef de projet auprès d'entreprises renommées des secteurs de la banque et de la construction. À partir de 2006, Marc Pointet a mené à bien des projets de développement de grande envergure chez Mobimo, en tant que responsable de la gestion de projets. Il a notamment assumé la responsabilité de chef de projet global pour la Mobimo Tower de Zurich. Au cours de cette période, Marc Pointet a enrichi sa formation universitaire d'un Executive MBA HSG de l'université de St-Gall. Depuis 2013, Marc Pointet dirigeait, en tant que membre de la direction générale de Mobimo, toutes les activités de l'entreprise en Suisse romande, assumant ainsi la responsabilité d'un portefeuille de CHF 1 milliard. Dans cette fonction, il a notamment développé la région Suisse romande, dirigeant la planification et la réalisation de plusieurs grands sites de développement porteurs d'avenir.

À propos de sa nomination comme CEO désigné d'Ina Invest, Marc Pointet a déclaré : « Je suis très motivé par la perspective de mettre à profit ma riche expérience opérationnelle et stratégique dans l'immobilier en tant que CEO d'un nouveau véhicule d'investissement coté en bourse. J'ai l'habitude de servir de nombreuses parties prenantes et de créer de la valeur ajoutée pour chacune d'elles : les actionnaires, les collaborateurs, les clients, les partenaires, les autorités ainsi que les utilisateurs d'un bien immobilier. »

Ina Invest offre un potentiel de création de valeur considérable pour Implenia ainsi que pour ses actionnaires. La nouvelle société immobilière développera et gérera un portefeuille attractif de projets immobiliers situés dans des emplacements de premier ordre au sein des centres économiques suisses. Pour ce faire, Ina Invest pourra compter sur l'expertise d'Implenia en matière de développement et de réalisation. Ina Invest appliquera à ses biens immobiliers les normes de durabilité les plus strictes. Après une phase de déploiement, la société réalisera un rendement attractif, grâce à son profil financier.

Contact pour les médias :

Silvan Merki, Chief Communications Officer

T +41 58 474 74 77

communication@implenia.com

Contact pour investisseurs et analystes :

Christian Dubs, Head of Investor Relations

T +41 58 474 29 99

ir@implenia.com

Brochure destinée aux actionnaires

Vous pouvez télécharger ici la brochure destinée aux actionnaires sur le spin-off Ina Invest d'Implenia.

Communiqués de presse

Vous pouvez télécharger ici les communiqués de presse déjà publiés au sujet d'Ina Invest.

Présentation

Vous trouverez ici la présentation de la conférence de presse et d'analystes du 25 février 2020 d'Implenia.

Calendrier des investisseurs