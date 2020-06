Nouveaux projets dans le domaine du bâtiment - Implenia remporte des contrats d'un montant de près de CHF 200 millions | Les commandes émanent majoritairement d'Ina Invest | Projets d'hôtel et de logements dans la région de Bâle | Appartements et bureaux dans le quartier Lokstadt de Winterthur

Dietlikon, le 30 juin 2020 - Implenia a remporté quatre nouveaux contrats portant sur des projets dans le domaine du bâtiment. Deux d'entre eux se trouvent dans la région de Bâle, les deux autres concernent le projet Lokstadt, dans le cadre duquel prend corps un nouveau quartier diversifié et animé à Winterthur, sur l'ancien site de la Société suisse de construction de locomotives et de machines (SLM). Pour ces quatre projets, le donneur d'ordre et maître d'ouvrage est majoritairement la nouvelle société immobilière suisse Ina Invest, cotée à la SIX Swiss Exchange depuis le 12 juin. Les projets ont été développés par Implenia, lequel les a transférés à Ina Invest dans le cadre du spin-off de la moitié de son portefeuille de développement. Marc Pointet, CEO d'Ina Invest : « Je suis très heureux que nous ayons pu confier la réalisation de ces projets à Implenia. Nous misons ainsi sur l'expertise d'Implenia et posons le fondement d'une coopération fructueuse. »

Hôtel d'affaires et appartements en propriété par étages dans la région de Bâle

Les deux projets à Bâle représentent un montant total d'environ CHF 57 millions. Implenia construira, à partir de l'été 2020, un hôtel d'affaires sur le nouveau site de développement « BaseLink » d'Allschwil. « BaseLink », qui couvre une superficie totale d'environ 75 000 m2, accueillera, au terme des travaux, jusqu'à 10 000 nouveaux emplois dans les domaines de la recherche, du développement, de la production, des services et du commerce. Le nouvel hôtel proposera 220 chambres de différentes tailles dans la catégorie 3 étoiles plus.



Au sein du complexe résidentiel Schwinbach à Arlesheim, Implenia crée des espaces de vie de grande qualité dans un environnement de verdure, en utilisant des méthodes de construction durables (Minergie P et construction en bois). Dans un emplacement privilégié, à proximité immédiate du célèbre Goetheanum, 52 appartements seront réalisés dans quatre bâtiments caractérisés par une architecture extrêmement attrayante. La construction est prévue pour la période de 2023 à 2025.

Appartements, bureaux et commerces dans le quartier Lokstadt

Dans le quartier Lokstadt de Winterthur, Implenia construit, en tant qu'entreprise générale, le complexe composé des bâtiments Bigboy et Tender. Représentant un montant de projet total d'environ CHF 98 millions, il sera achevé en été 2023. Au cours de la deuxième phase de développement du site, 125 logements locatifs seront réalisés pour le maître d'ouvrage SWICA dans la tour Bigboy, haute de 50 m. Les zones commerciales du rez-de-chaussée et du premier étage de la tour Bigboy, qui s'étendent en partie sur deux étages, donnent sur la Dialogplatz, au centre du site. Dans l'immeuble Tendre Implenia réalise 82 appartements en propriété par étages, dont 39 dans la tour Tender, haute de 35 m, pour le maître d'ouvrage Ina Invest. La commercialisation débutera dans les prochains jours. La planification et l'exécution des bâtiments s'effectuent intégralement à l'aide de la technologie BIM (Building Information Modeling).



Toujours au sein du quartier Lokstadt, Ina Invest a confié à Implenia la réalisation de l'immeuble de bureaux durable Elefant. Le contrat s'élève à environ CHF 41 millions et les travaux devraient durer jusqu'en décembre 2022. Le locataire-clé SWICA, qui a loué l'ensemble du bâtiment Elefant, disposera ainsi d'un nouveau site d'entreprise en centre-ville, associant une construction moderne en bois à une architecture industrielle chargée d'histoire. Grâce à deux halls sur deux étages, situés l'un au-dessus de l'autre, le bâtiment se distinguera par des espaces de réunion et de travail uniques, modernes et baignés de lumière.

Jens Vollmar, Head Division Buildings et Country President Suisse chez Implenia, se réjouit de ces nouveaux contrats : « Pour Implenia, il s'agit de projets aussi passionnants que stimulants, s'inscrivant parfaitement dans notre orientation vers la durabilité en matière de construction. Ils permettront aux spécialistes d'Implenia d'exploiter pleinement leur savoir-faire dans différents domaines. Nous remercions les donneurs d'ordre de leur confiance et nous réjouissons de travailler avec eux à la planification et à la mise en œuvre des projets. »

