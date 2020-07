Remise solennelle des clés - Maison Adeline Favre à Winterthur | Implenia a remis le bâtiment dans les délais prévus au maître de l'ouvrage | En tant qu'utilisateur, la ZHAW ouvrira en août le plus grand centre de formation et de recherche en ergothérapie, obstétrique, soins et physiothérapie de Suisse

Dietlikon, le 1er juillet 2020 - Une étape importante a été franchie pour la Maison Adeline Favre à Winterthur, le nouveau campus du Département de santé de la Haute école de sciences appliquées de Zurich (ZHAW) : en tant que développeur et entreprise totale, Implenia a solennellement remis, hier, le nouveau bâtiment à son propriétaire, la société SISKA Immobilien AG. « Nous nous réjouissons que ce bâtiment puisse être mis en service dans les délais prévus. Nos remerciements vont à tous les participants au projet, dont le grand engagement et les efforts inlassables ont contribué, au cours d'une période de près de dix ans, à faire de ce développement immobilier complexe à finalité universitaire le nouveau campus du Département de santé de la ZHAW. Nous remercions aussi, tout particulièrement, la société SISKA Immobilien AG pour la confiance et la bonne collaboration dont elle a fait preuve tout au long du projet », a déclaré Adrian Wyss, Head Division Development chez Implenia. « En réalisant la Maison Adeline Favre, Implenia a combiné avec succès les expertises de ses spécialistes de différentes disciplines, notamment au sein des Divisions Development et Buildings, tirant ainsi pleinement parti des atouts du modèle d'activité intégré du Groupe. La réussite du projet tient également aux conceptions claires du locataire, le canton de Zurich, et à la bonne coopération des équipes avec les autorités », a ajouté Adrian Wyss. L'utilisateur, la Haute école de sciences appliquées de Zurich (ZHAW), s'installera à partir du 1er juillet 2020 dans le bâtiment situé Katharina-Sulzer-Platz. Il restera donc fermé au public jusqu'à fin juillet 2020. Le plus grand centre de formation et de recherche en ergothérapie, obstétrique, soins et physiothérapie de Suisse ouvrira ses portes le 28 août 2020, à l'occasion d'une cérémonie officielle. Une Journée portes ouvertes aura lieu le 26 septembre 2020.

Le bâtiment, conçu par le cabinet zurichois Pool Architekten, impressionne par sa grande qualité architecturale. Le terrain a été bâti sur toute sa superficie. Le plan d'affectation des locaux du bâtiment, qui compte six étages en surface et deux niveaux en sous-sol, comprend des salles d'enseignement et de pratique de soins, des bureaux pour le personnel, un service ambulatoire et un centre de simulation ainsi qu'une cafétéria. Les architectes ont disposé les locaux autour d'un atrium formant un anneau compact de couches successives. Des volumes décalés transforment la zone intérieure en une sculpture d'espaces accessibles s'étendant jusqu'à la verrière qui surplombe l'ensemble. Le caractère industriel d'origine - avec son pont roulant - a été conservé. Quant à la façade en briques, elle a été reconstruite et les nouvelles fenêtres forment une unité visuelle avec celles de l'ancienne fonderie. En tant qu'entreprise engagée en faveur du développement durable, Implenia a réalisé le bâtiment d'une surface locative d'environ 19 200 m2 dans le respect du standard Minergie. Le bâtiment répond à toutes les exigences d'un bâtiment éducatif moderne.

De plus amples informations sur la Maison Adeline Favre et le nouveau campus sont disponibles ici.

Développée par Implenia, achevée dans les délais et remise au maître de l'ouvrage et propriétaire SISKA Immobilien AG : la Maison Adeline Favre à Winterthur. Cet événement a été fêté officiellement hier par (de g. à d.) : Thomas Findeisen, ProjektBeweger, Günter Heuberger, SISKA Immobilien, Richard Bruggmann, Implenia (Image : SISKA Immobilien AG).

La Maison Adeline Favre est le plus grand centre de formation et de recherche en ergothérapie, obstétrique, soins et

physiothérapie de Suisse (Image : Implenia).

Le plus grand centre de formation et de recherche en ergothérapie, obstétrique, soins et physiothérapie de Suisse ouvrira ses portes le 28 août 2020, à l'occasion d'une cérémonie officielle. Une Journée portes ouvertes aura lieu le 26 septembre 2020 (Image : Implenia).

