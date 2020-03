Un investisseur zurichois monte nettement au capital d'Implenia

Zurich (awp) - L'investisseur Norbert Ketterer s'est taillé en quelques mois une position d'actionnaire important au sein du géant de la construction Implenia. Le Zurichois détient désormais une participation de quelque 10%, selon une annonce jeudi de l'opérateur de la Bourse suisse SIX.

La première apparition de Norbert Ketterer parmi les actionnaires d'Implenia remonte à octobre dernier, au moment où il détenait plus de 3% du capital-actions du groupe basé à Dietlikon. Fin novembre, la participation était renforcée à quelque 5%. Actuellement, l'investisseur zurichois possède exactement une tranche de 10,004%.

L'investisseur Max Rössler, par le biais de sa holding Parmino, reste l'actionnaire de référence d'Implenia avec une part de 16,51%. Domicilié à Rüschlikon, M. Ketterer arrive désormais en deuxième position.

Le titre Implenia a suscité une forte demande récemment, grâce aux avancées significatives réalisées par le groupe de construction. Ce dernier a décidé fin février de transférer la moitié de son portefeuille de développement immobilier vers une nouvelle société, qui sera cotée sur SIX.

Alors que les marchés boursiers se sont fortement contractés sous l'effet du coronavirus, l'action Implenia n'a pas flanché. Le cours présente une progression de 22,6% depuis janvier, alors que l'indice SPI a cédé 2,8%.

Norbert Ketterer est un habitué des placements dans les sociétés immobilières et de construction. Du côté des entreprises cotées suisses, il a notamment possédé des participations dans Züblin et Peach Property. Il est actuellement actionnaire majoritaire de l'entreprise zurichoise d'investissement immobilier Acron, cotée à la Bourse de Berne, et détient entièrement trois autres, HK Real Estate, Helvetic Private Investments et Ketom.

