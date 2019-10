Une étape franchie dans le grand projet de l'Albvorlandtunnel

Wendlingen am Neckar (DE), le 29 octobre 2019 - Implenia réalise l'Albvorlandtunnel, sur mandat des chemins de fer allemands Deutsche Bahn. Long d'environ 8 km, ce tunnel constitue une section importante du nouveau tronçon ferroviaire d'environ 60 kilomètres entre Stuttgart et Ulm. Avec le percement du tube sud par le tunnelier WANDA, aujourd'hui, Implenia a mené à bien les travaux d'avancement pour les deux tubes de l'Albvorlandtunnel. Le percement du tube nord par le tunnelier Sibylle avait eu lieu dès août 2019.

Avant de retrouver la lumière du jour dans le cadre de la cérémonie organisée aujourd'hui, le tunnelier WANDA, long de 137 mètres et pesant 2300 tonnes, avait creusé son chemin pendant presque deux ans. Durant cette période, Implenia a avancé en moyenne de 15 mètres par jour, avec une performance de pointe de 32 mètres, en posant au total 3989 anneaux de voussoirs. Ces éléments en béton ont été préfabriqués par Implenia dans une usine installée spécialement pour le projet, à proximité immédiate du chantier.

Avec la fin de l'avancement mécanisé en vue de la construction de l'Albvorlandtunnel, les deux tubes du dernier grand tunnel du nouveau tronçon ferroviaire Stuttgart-Ulm ont été percés avec succès. « Chez Implenia, nous sommes fiers d'avoir percé aujourd'hui l'un des dix plus longs tunnels ferroviaires d'Allemagne. Nous félicitons les mineurs et remercions la Deutsche Bahn de sa confiance dans notre expertise de constructeurs de tunnels », a déclaré Erwin Scherer, Global Head Tunnelling chez Implenia.

« Ouvrage essentiel du nouveau tronçon ferroviaire Wendlingen-Ulm, l'Albvorlandtunnel est emblématique de la puissance du rail », a déclaré Thorsten Krenz, représentant du groupe Deutsche Bahn AG pour le Bade-Wurtemberg. « En conjonction avec le nœud ferroviaire Stuttgart 21, cette infrastructure conçue pour des vitesses de 250 km/h constitue l'élément central de durées de trajets plus attractives au Bade-Wurtemberg, tout en assurant des liaisons plus rapides au niveau européen. Pour le trafic grandes lignes, le temps de parcours entre Stuttgart et Ulm sera pratiquement divisé par deux, à environ une demi-heure. Aujourd'hui, nous avons accompli un grand pas en direction de cet objectif, car le percement du tunnel pour le nouveau tronçon ferroviaire Wendlingen-Ulm est désormais presque achevé : environ 61 kilomètres de tunnels ont été creusés avec succès dans des conditions géologiques souvent difficiles. Je remercie les mineurs et les ingénieurs de leur dur et précieux travail en vue de notre avenir. »

Outre la construction de l'Albvorlandtunnel, Implenia a été chargé de celle du raccordement au tronçon ferroviaire Stuttgart-Tübingen, appelé la « Petite courbe de Wendlingen », ainsi que du raccordement pour trains de marchandises par le tunnel à une voie, long d'environ 170 mètres, au portail ouest de l'Albvorlandtunnel situé à Wendlingen. « Concernant ce mandat, nous avons également le plaisir d'annoncer de bonnes nouvelles : après sept mois d'avancement, nous avons réalisé le percement de la calotte au niveau du raccordement pour trains de marchandises », a ajouté Erwin Scherer, Global Head Tunnelling chez Implenia. Ces travaux d'avancement se répartissent en attaque en calotte et attaque en radier, la première étant plus complexe, plus sensible au tassement et plus chronophage. L'attaque en radier devrait être achevée fin 2019. Ensuite interviendra la fabrication de la paroi intérieure en béton coulé sur place.

Les tunneliers WANDA et Sibylle en chiffres :

Données de base des tunneliers

Deux boucliers Herrenknecht à pression de terre (angl. Earth Pressure Balance Shield, abr. EPB), S-1024 et S-1025

Diamètre : 10,82 mètres

Longueur totale des tunneliers : environ 120 mètres chacun

Poids total des tunneliers : environ 2300 tonnes chacun

Chacun des tunneliers est entraîné par 14 vérins de poussée. Poussée nominale : 71 000 kilonewtons

Roue de coupe

Puissance : 4400 kilowatts chacune

Nombre de molettes : 52 + 4 molettes centrales chacune (59 traces, traces extérieures à double occupation)

Nombre de couteaux : 140 chacune

Poids : environ 190 tonnes chacune

Données relatives aux voussoirs

Diamètre extérieur : 10 500 millimètres

Diamètre intérieur : 9600 millimètres

Épaisseur des voussoirs : 450 millimètres

Longueur des voussoirs : 2000 millimètres

Pierre la plus lourde : 10,5 tonnes

De nombreux invités de marque ont fêté aujourd'hui la percée du tube sud de l'Albvorlandtunnel par le tunnelier WANDA piloté par Implenia. (Photo : ©Jürgen Stresius)

