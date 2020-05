IMV : ANNONCE LA CLÔTURE D'UN PLACEMENT PRIVÉ DE 25,1 MILLIONS $

IMV Inc. (« IMV » ou la « société ») (Nasdaq : IMV; TSX : IMV), société biopharmaceutique de recherche clinique qui met au point une nouvelle classe d’immunothérapies ciblées en oncologie, ainsi que des vaccins contre les maladies infectieuses incluant la COVID-19, annonce aujourd’hui qu’elle a réalisé son placement privé préalablement annoncé non effectué par l’entremise d’un courtier (le « placement privé ») visant 8 770 005 unités de la société (chacune, une « unité ») à un prix de 2,86 $ CA pour un produit brut d’environ 25,1 millions $ CA. La taille du placement privé a augmenté d’environ 2,8 millions $ CA à la suite de l’annonce faite par la société le 30 avril 2020.

Chaque unité est composée d’une action ordinaire de la société (une « action ordinaire ») et de 0,35 d’un bon de souscription d’actions ordinaires (chaque bon de souscription d’actions ordinaires entier, un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription donne le droit à son porteur de souscrire une action ordinaire au prix d’exercice de 3,72 $ CA l’action et peut être exercé jusqu’au 7 mai 2022.

Le placement privé est codirigé par le Fonds de solidarité FTQ, un investisseur existant, et Lumira Ventures, un nouvel investisseur dans la société, avec la participation d’Altium Capital, également un nouvel investisseur dans IMV, conjointement avec des investisseurs en place.

La société a l’intention d’affecter le produit net tiré du placement privé au développement clinique de son candidat principal, le DPX‑Survivac, qui est actuellement évalué pour le traitement du cancer de l’ovaire au stade avancé et dans plusieurs études cliniques en combinaison avec Keytruda® de Merck. Le solde du produit net sera affecté aux fins générales de l’entreprise, y compris au financement d’activités de recherche et développement, aux frais précliniques et cliniques ainsi qu’aux frais généraux de l’entreprise.

Tous les titres émis dans le cadre du placement privé seront assujettis à une période de détention de quatre mois et un jour au Canada conformément à la législation en valeurs mobilières applicable.

M. Fred Ors, président et chef de la direction d’IMV a déclaré « Nous sommes enchantés de souhaiter la bienvenue au sein de notre actionnariat à Lumira Ventures ainsi qu’à Altium Capital à titre de nouveaux investisseurs et remercions le Fonds de Solidarité FTQ pour le leadership démontré lors de cette ronde de financement. Nous apprécions grandement la confiance démontrée envers la société. Nous anticipons avec fébrilité la poursuite de nos essais cliniques ainsi que l’utilisation à bon escient de notre plateforme de libération unique et exclusive pour cibler d’autres indications pertinentes incluant la COVID-19. »

« Depuis 1989, le Fonds de solidarité FTQ répond présent dans le secteur des sciences de la vie grâce à des investissements directement dans les entreprises, de même que dans des fonds spécialisés qui investissent au Québec. Plus que jamais, il est important de soutenir proactivement nos compagnies en portefeuille comme IMV, dont le potentiel est source d’espoir pour les patients en particulier et la société en général, qu’il s’agisse de la lutte contre le cancer ou la COVID-19 », indique Didier Leconte, vice-président aux investissements, Sciences de la vie et Gestion des fonds, du Fonds de solidarité FTQ.

« Nous croyons qu’un traitement d’immunothérapie efficace doit être capable de provoquer des réponses rapides, solides et durables et nous avons été impressionnés par la capacité de la plateforme DPX à produire des preuves cliniques de ce type de réponses immunitaires. Nous sommes heureux d’aider IMV à faire progresser une approche d’immunothérapie différenciée afin d’offrir éventuellement une nouvelle option de traitement dont les femmes atteintes d’un cancer de l’ovaire avancé ont grandement besoin », a déclaré M. Daniel Hétu, Directeur général de Lumira Ventures.

À propos d’IMV Inc.

IMV Inc. est une société biopharmaceutique de recherche clinique qui se consacre à rendre l’immunothérapie plus efficace, plus polyvalente et plus largement accessible pour les personnes atteintes du cancer et d’autres maladies graves. IMV est à l’avant‑garde d’une nouvelle catégorie d’immunothérapie fondée sur la plate-forme de libération de médicaments exclusive de la société (DPX). Cette technologie brevetée s’appuie sur un mécanisme d’action novateur qui permet la programmation de cellules immunitaires in vivo dont le but est de générer de puissantes nouvelles capacités thérapeutiques synthétiques. Le principal candidat produit d’IMV, le DPX‑Survivac, est une immunothérapie d’activation des lymphocytes T qui combine l’utilité de la plate-forme à une cible, la survivine. IMV évalue actuellement le DPX‑Survivac pour le traitement du cancer de l’ovaire au stade avancé et pour une polythérapie dans le cadre de plusieurs études cliniques en combinaison avec Keytruda® de Merck. IMV met également au point un vaccin fondé sur la plate-forme DPX pour lutter contre la COVID-19. Connectez-vous à www.imv-inc.com.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient de l’information prospective au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Toute information portant sur des activités ou des développements éventuels constitue de l’information prospective. Les énoncés prospectifs sont fondés sur des estimations et des avis de la direction à la date à laquelle ils sont formulés. Les énoncés prospectifs dans le présent communiqué de presse comprennent notamment des énoncés concernant l’emploi proposé du produit du placement privé. Ces énoncés ne doivent toutefois pas être considérés comme une assertion que les projets se réaliseront. Les résultats réels peuvent être sensiblement différents de ceux énoncés dans le présent communiqué de presse en raison de risques et d’incertitudes connus et inconnus touchant la société et ses produits.

À moins que la législation ne l’y oblige, la société décline toute responsabilité de mettre à jour les énoncés prospectifs dans le présent communiqué de presse. Ces énoncés prospectifs supposent des risques et des incertitudes connus et inconnus qui sont décrits de temps à autre dans les documents d’information continue de la société et dans sa notice annuelle déposés auprès des autorités de réglementation canadiennes sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com et auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis sur EDGAR à l’adresse www.sec/edgar. Les investisseurs sont mis en garde de ne pas se fier à ces énoncés prospectifs et sont encouragés à lire les documents d’information continue de la société dont on peut obtenir copie sur SEDAR et sur EDGAR.

Les unités, actions ordinaires et bons de souscription n’ont pas été inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée, et ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis sans inscription ni dispense applicable des exigences d’inscription.

