IMV : annonce une mise-à-jour des progrès rapides de son programme de développement de son vaccin candidat contre la COVID-19

IMV Inc. (Nasdaq : IMV; TSX: IMV), une société biopharmaceutique de stade clinique (la « Société » ou « IMV »), dont l’équipe de direction est basée au Québec, pionnière d'une nouvelle classe d'immunothérapies contre le cancer et de vaccins contre les maladies infectieuses, fournit aujourd'hui des détails sur les progrès rapides de la société dans le développement de son vaccin candidat contre la COVID-19 en réponse à la menace mondiale posée par ce nouveau coronavirus.

« Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités règlementaires et nos collaborateurs pour démarrer les études cliniques le plus rapidement possible. Le design de l'essai clinique de phase 1 convenue avec Santé Canada est une étude randomisée contrôlée, évaluant l'innocuité et l'immunogénicité de DPX-COVID-19, chez 84 adultes en bonne santé répartis en deux cohortes d’âge : (1) adultes entre 18 et 55 ans inclusivement et (2) 56 et plus. Deux niveaux de dose de DPX-COVID-19 seront testés (25 μg ou 50 μg). Nous sommes ravis que Santé Canada accueille favorablement le design d’un essai clinique de phase 1 incluant cette tranche de population particulièrement vulnérable.

Les progrès rapides à l’égard de la sélection de la cible, de la formulation du vaccin , du processus de fabrication ainsi que les résultats précliniques obtenus à ce jour démontrent non seulement le potentiel de notre plateforme, mais ils s'appuient sur des données cliniques1 précédemment obtenues avec notre vaccin présentant certaines similitudes et développé contre le RSV, le virus respiratoire syncytial », explique Frédéric Ors, président et chef de la direction d'IMV. « Ces résultats cliniques indiquent que notre vaccin contre le RSV qui s’appuie sur notre plateforme DPX a démontré une capacité unique à générer des réponses immunitaires durables chez les personnes âgées et ce de manière sécuritaire.»

Le vaccin candidat d'IMV (DPX-COVID-19) est basé sur la robuste plateforme DPX d'IMV qui génère une réponse immunitaire ciblée et soutenue in vivo. Entièrement synthétique, le vaccin candidat est conçu pour concentrer la réponse immunitaire sur les faiblesses du virus dans le but d'optimiser sa sécurité et son efficacité :

DPX-COVID-19 est une formulation de la plateforme DPX avec quatre antigènes peptidiques complémentaires qui ont été sélectionnés pour leur forte immunogénicité et leur capacité à se lier distinctement à des zones de la pointe du virus et influer sa fonction infectieuse dans des études précliniques ;

Il est important que les cibles sélectionnées sont en dehors de la mutation 614. Selon des recherches récentes 2,3 , la mutation augmenterait la capacité du virus à infecter les cellules in vitro et il a été suggéré qu’elle réduirait l'immunité induite par le vaccin. Notre vaccin candidat conserverait son efficacité potentielle indépendamment des mutations actuelles / futures du virus sur ce site ;

Depuis la sélection du vaccin candidat annoncée le 21 mai, la Société a réalisé des progrès importants :

Des études précliniques ont démontré la capacité de DPX-COVID-19 à induire une forte immunogénicité, y compris la liaison de la cible à la protéine de pointe et la neutralisation ;

La Société a achevé la formulation et la production de DPX-COVID-19 selon les règles de bonnes pratiques de fabrication requises par les autorités réglementaires (cGMP) ; et

De multiples lots d'ingénierie ont été produits avec succès.

Considérant que l’essai clinique de phase 1 sera entamé au cours de l’été et que des résultats seront disponibles à l’automne de 2020, une fois que ces résultats auront été publiés, la Société anticipe débuter un essai clinique de phase 2 en seconde moitié de l’année.

DPX-COVID-19 est le vaccin candidat d’IMV contre la nouvelle souche de coronavirus responsable de la présente pandémie. Il s’agit d’une formulation de la plateforme DPX avec plusieurs peptides du SARS-CoV-2 qui ont rapidement généré de fortes réponses immunitaires lors des essais précliniques et qui ciblent différents points de faiblesse du virus. Un premier essai clinique de phase 1 est prévu chez l’humain pour l’été 2020. Entièrement synthétique, DPX-COVID-19 offre le potentiel d'une production rapide et à grande échelle en comparaison aux vaccins plus traditionnels. Pour plus d’information, visitez notre page web dédiée au développement de DPX-COVID-19. (En anglais seulement)

IMV Inc. est une société biopharmaceutique de recherche clinique qui se consacre à rendre l’immunothérapie plus efficace, plus polyvalente et plus largement accessible pour les personnes atteintes du cancer et d’autres maladies graves. IMV est à l’avant‑garde d’une nouvelle catégorie d’immunothérapie et de vaccins fondés sur la plate-forme de libération de médicaments exclusive de la Société. Cette technologie brevetée s’appuie sur un mécanisme d’action novateur qui permet la programmation de cellules immunitaires in vivo dont le but est de générer de puissantes nouvelles capacités thérapeutiques synthétiques. Le principal candidat produit d’IMV, le DPX‑Survivac, est une immunothérapie d’activation des lymphocytes T qui combine l’utilité de la plate-forme à une cible, la survivine. IMV teste actuellement le DPX‑Survivac dans le cancer de l’ovaire au stade avancé, et en tant que thérapie combinée dans le cadre de plusieurs études cliniques avec Keytruda® de Merck. Pour plus d’informations, veuillez visiter le www.imv-inc.com et connectez-vous sur Twitter et LinkedIn.

