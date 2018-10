Incyte : annonce des résultats intermédiaires positifs de l'essai de phase II du Pemigatinib, son inhibiteur sélectif de FGFR, chez les patients atteints de cholangiocarcinome

Incyte Corporation (Nasdaq:INCY) annonce des résultats actualisés de son étude de phase 2 en cours, FIGHT-202, évaluant le pemigatinib (INCB54828), son inhibiteur sélectif de récepteur du facteur de croissance fibroblastique (FGFR), chez des patients atteints de cholangiocarcinome (cancer des voies biliaires) avancé/métastatique ou non résécable pour lesquels au moins un autre traitement à échoué. Chez les patients avec translocations de FGFR2 ayant été suivis durant au moins huit mois, les résultats intermédiaires de l'étude ont démontré un taux de réponse globale (TRG) de 40 pour cent, le critère d'évaluation principal, et une médiane de la survie sans progression (SSP) de 9,2 mois, un principal paramètre secondaire.

Ces résultats seront présentés au Congrès de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO) 2018 de Munich, en Allemagne, lors d'une présentation par affiches le dimanche 21 octobre de 12 h 45 à 13 h 45 HAEC (6 h 45 à 7 h 45 HE). (Hall A3 – Poster Area Networking Hub ; Abstract #756P)

« Nous sommes ravis de partager des résultats intermédiaires mis à jour de notre étude en cours FIGHT-202 lors de l'ESMO, qui soulignent le potentiel du pemigatinib en tant que nouvelle option de traitement efficace pour les patients atteints de cholangiocarcinome avancé avec translocations de FGFR2 », a déclaré Steven Stein, M.D., Chief Medical Officer chez Incyte. « Si l'ensemble des données complètes le garantit, nous avons hâte de soumettre notre présentation de nouveau médicament à la FDA en 2019, visant l'approbation du pemigatinib en tant que tout premier inhibiteur sélectif de FGFR pour le traitement des patients atteints de cholangiocarcinome avancé, une maladie dévastatrice ».

Le cholangiocarcinome est un cancer survenant dans les cellules des voies biliaires. Il est souvent diagnostiqué tardivement (phases III et IV) et le pronostic est médiocre. Il est plus fréquent chez les personnes de plus de 70 ans et plus fréquent chez les hommes que chez les femmes. La fusion des gènes FGFR2 est vecteur de la maladie – se produisant presque exclusivement chez les patients atteints de cholangiocarcinome intrahépatique (iCCA), un sous-groupe de la maladie – et on les retrouve chez près de 20 pour cent des patients atteints d'iCCA. Le développement de cholangiocarcinome avec translocation de FGFR2 est en augmentation et actuellement estimé à 2 500 - 3 000 patients aux États-Unis, en Europe et au Japon.

Principaux résultats de FIGHT-202

Les nouvelles données, mises à jour, du suivi à long terme de l'analyse intermédiaire présentée aujourd'hui à l'ESMO (groupe de données à partir du 24 juillet 2018) montrent que chez les patients atteints de cholangiocarcinome avancé/métastatique ou non résécable avec translocations de FGFR2 et traités au pemigatinib avec au moins huit mois de suivi (Cohorte A, n=47), le taux combiné de réponse global (TRG) était de 40 pour cent, dont 19 (40 pour cent) patients avec des réponses partielles confirmées et 21 (45 pour cent) patients en maladie stable (MS). Le taux combiné de contrôle de la maladie (TCM) était de 85 pour cent (40/47). En outre, la médiane de la survie sans progression (SSP) fut de 9,2 mois et la médiane de survie globale (SG) fut de 15,8 mois.

FIGHT-202 Taux de réponse globale (TRG), taux de contrôle de la maladie (TCM), durabilité

de la réponse (DOR), survie sans progression (SSP) et survie globale (SG) chez la cohorte de patient Cohorte A Translocations de FGFR2 (N=47) Cohorte B Autre modifications génétiques

FGF/FGFR (N=22) Cohorte C Pas de modification génétique

FGF/FGFR (N=18) TRG, % (95% CI) 40 (26.4-55.7) 0 (0.0-15.4) 0 (0.0-18.5) Meilleure OR, n (%) 0 TCM (0.0) 19 PR (40) 21 SD (45) 0 TCM (0.0) 0 PR (0.0) 10 SD (46) 0 TCM (0.0) 0 PR (0.0) 4 SD (22) DOR médian,

Mois (95% CI) PE (6.93-PE) Durée médiane (gamme)

de réponse non

atteinte PE (PE-PE) Durée médiane (gamme)

de réponse non

atteinte PE (PE-PE) Durée médiane (gamme)

de réponse non

atteinte TCM, % (95% CI) 85 (71.7-93.8) 46 (24.4-67.8) 22 (6.4-47.6) SSP médiane,

Mois (95% CI) 9.2 (6.44-PE) 2.1 (1.18-6.80) 1.68 (1.38-1.84) SG médiane,

Mois (95% CI) 15.8 6.8 4.0 PE = pas évaluable, limite supérieure non atteinte

Le pemigatinib fut bien toléré. Les principaux effets indésirables liés au traitement (TEAE) furent l'hyperphosphatémie (61 pour cent), l'alopécie (42 pour cent), la diarrhée (39 pour cent), la diminution d'appétit (37 pour cent) et la fatigue (36 pour cent). Les TEAE de niveau ≥3 (observé chez >5 pour cent des patients) furent l'hypophosphatémie (14 pour cent), l'hyponatrémie (8 pour cent), des douleurs abdominales (7 pour cent) et l'arthralgie (7 pour cent). Cinq patients ont eu des TEAE ayant entraîné la mort, dont aucun n'était imputable à l'étude du traitement.

« Je trouve les résultats intermédiaires de l'étude FIGHT-202 très encourageants. Ils ont montré une activité clinique significative et des estimations de survie sans progression prometteuses et, en tant que clinicien praticien, je me réjouis du potentiel du pemigatinib qui offre une nouvelle option de traitement à mes patients souffrant de cholangiocarcinome au stade avancé et dont le pronostic vital est en jeu », a déclaré Antoine Hollebecque, M.D., Institut de Cancérologie Gustave Roussy, Villejuif, France.

A propos de FIGHT-202

L'étude ouverte et multicentrique FIGHT-202 (NCT02924376) évalue l'innocuité et l'efficacité du pemigatinib (INCB54828), l'inhibiteur sélectif oral des isoformes du récepteur du facteur de croissance de fibroblaste(FGFR) développé par Incyte pour les patients adultes (âge ≥ 18 ans) atteints de cholangiocarcinome métastatique ou non résécable avec altérations génétiques des facteurs de croissance des fibroblastes (FGF)/FGFR et pour lesquels au moins un traitement précédent a échoué.

Les patients ont été inscrits dans une des trois cohortes – Cohorte A (translocations FGFR2), Cohorte B (autres modifications génétiques FGF/FGFR) ou Cohorte C (pas de modification génétique FGF/FGFR). Tous les patients ont reçu quotidiennement 13.5 mg de pemigatinib par voie orale (QD) sur une cycle de 21 jours (deux semaines de traitement/un semaine sans) jusqu'au développement de la maladie confirmé par radiographie ou toxicité non acceptable.

Le critère primaire d'évaluation de FIGHT-202 est le taux de réponse globale (TRG) au sein de la Cohorte A, validé par relecture indépendante selon le critère v1.1. Les critères secondaires incluent le TRG des Cohortes B, C et A plus B, la survie sans progression (SSP), la survie globale (SG), la durée de réponse (DOR), le taux de contrôle de la maladie (TCM) et la sécurité.

L'étude FIGHT-202 est entièrement recrutée en dehors du Japon, et les données mises à jour devraient être présentées dans la deuxième moitié de 2019. Pour plus d'information au sujet de FIGHT-202, rendez-vous sur https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02924376.

A propos de FIGHT

Des études de phase 2 sur la sûreté et l'efficacité de la monothérapie au pemigatinib pour plusieurs tumeurs malignes induites par les FGFR sont en cours — le programme d'essais cliniques FIGHT (FIbroblast Growth factor receptor in oncology and Hematology Trials) comprend actuellement l'étude FIGHT-201 chez des patients atteints de cancer de la vessie métastatique ou non résécable, y compris avec altérations activantes des FGFR3; l'étude FIGHT-202 chez des patients atteints de cholangiocarcinome métastatique ou non résécable qui n'ont pas répondu au traitement antérieur, y compris avec translocations activantes des FGFR2; et l'étude FIGHT-203 chez des patients atteints de néoplasmes myéloprolifératifs avec translocations activantes des FGFR1. FIGHT-302, une étude de phase III randomisée chez les patients dont le cholangiocarcinome a été nouvellement diagnostiqués et avec des translocations FGFR2 , est prévue de commencer avant la fin 2018 (NCT03656536).

À propos des FGFR et du Pemigatinib (INCB54828)

Les récepteurs de facteurs de croissance des fibroblastes (FGFR) jouent un rôle majeur dans la prolifération, la survie et la migration des cellules tumorales et dans l'angiogenèse (la formation de nouveaux vaisseaux sanguins). Les mutations activantes, les translocations et les amplifications géniques dans les FGFR sont étroitement liées au développement de divers cancers.

Le pemigatinib est un puissant inhibiteur sélectif oral des isoformes 1,2 et 3 des FGFR qui, dans les études précliniques, a démontré une activité pharmacologique sélective contre les cellules cancéreuses avec altérations des FGFR.

À propos d'Incyte

Incyte Corporation est une société biopharmaceutique basée à Wilmington, Delaware, active dans la découverte, la mise au point et la commercialisation de produits thérapeutiques exclusifs. Pour de plus amples informations concernant Incyte, consultez le site web de la société à l'adresse suivante www.incyte.com.

Énoncés prospectifs

Hormis les informations historiques exposées dans le présent document, les questions abordées dans le présent communiqué de presse, y compris les énoncés concernant la présentation des données tirées du programme de développement clinique de la société actuellement en cours concernant le pemigatinib et son potentiel dans le traitement du cholangiocarcinome, les projets de la société d'introduire une demande de nouveau médicament pour le pemigatinib ainsi que le calendrier prévu pour l'introduction de cette demande, la confirmation des résultats intermédiaires par les données futures et les projets de débuter l'étude FIGHT-302 avant la fin 2018, contiennent des prédictions, des estimations et autres énoncés prospectifs.

Ces énoncés prospectifs sont basés sur les anticipations actuelles de la société et sont subordonnés aux risques et aux incertitudes qui sont susceptibles de faire varier considérablement les résultats réels, y compris les événements et les risques imprévus concernant: les retards imprévus; les nouvelles recherches et les nouveaux développements et le fait que les résultats des essais cliniques puissent être infructueux ou insuffisants pour répondre aux exigences réglementaires applicables ou pour garantir la poursuite du développement; la capacité de garantir la participation d'un nombre suffisant de sujets aux essais cliniques; les déterminations réalisées par la FDA; la dépendance de la société à ses relations avec ses partenaires de collaboration; l'efficacité ou la sûreté des produits de la société et des produits des partenaires de collaboration de la société sur le marché; la concurrence sur le marché; les exigences en matière de vente, de commercialisation, de production et de distribution; des dépenses plus importantes que prévu; des dépenses relatives à des litiges ou à des activités stratégiques; et d'autres risques détaillés de temps en temps dans les rapports de la société présentés à la Securities and Exchange Commission, notamment son formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 30 juin 2018. La société décline toute intention ou obligation d'actualiser ces énoncés prospectifs.

