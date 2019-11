Incyte : annonce l'acceptation de sa demande d'examen prioritaire NDA du pemigatinib pour le traitement des patients atteints d'un cholangiocarcinome

Incyte (Nasdaq:INCY) a annoncé aujourd’hui que la Food and Drug Administration (FDA) américaine a accepté sa demande d’examen prioritaire NDA (New Drug Application) du pemigatinib, un inhibiteur sélectif du récepteur du facteur de croissance des fibroblastes (RFCF), en tant que traitement pour les patients atteints d’un cholangiocarcinome précédemment traité, localement avancé ou métastatique avec fusions ou réarrangements du RFCF2.

La soumission de la NDA est basée sur les données de l’étude FIGHT-202 qui évalue le pemigatinib en tant que traitement pour les patients atteints d’un cholangiocarcinome antérieurement traité, localement avancé ou métastatique. Les résultats de l’étude, présentés récemment lors du congrès 2019 de la Société européenne d’oncologie médicale (ESMO), ont montré que, chez les patients porteurs de fusions ou de réarrangements du RFCF2 (cohorte A), la monothérapie au pemigatinib génère un taux de réponse globale (TRG) de 36% (critère d'évaluation principal), et une durée médiane de réponse (DMR) de 7,5 mois (critère secondaire) avec un suivi médian de 15 mois. Les effets indésirables sont gérables et compatibles avec le mécanisme d’action du pemigatinib.

«Il existe un besoin important de nouvelles thérapies pour les patients atteints de cholangiocarcinome dont les options de traitement au-delà de la chimiothérapie de première ligne sont limitées et qui sont souvent confrontés à un mauvais pronostic, a déclaré le Dr Peter Langmuir, vice-président d’Incyte et responsable des thérapies ciblées. Nous sommes très heureux que la FDA ait accepté notre NDA d’examen prioritaire, car selon nous cela représente une étape importante vers la première option de thérapie pour les patients atteints de cholangiocarcinome préalablement traité, localement avancé ou métastatique avec fusions ou réarrangements du RFCF2. Nous avons l’intention de travailler en étroite collaboration avec la FDA afin d’apporter dès que possible cette thérapie novatrice ciblée aux patients souffrant de cette maladie dévastatrice.»

La FDA accorde l’examen prioritaire aux médicaments susceptibles de représenter une avancée déterminante dans le traitement des affections pour lesquelles il n’en existe actuellement aucun. Cette désignation réduit la période d'examen à huit mois, contre 12 mois pour l'examen standard. La date cible du PDUFA (Prescription Drug User Fee Act) à laquelle une décision devrait être rendue par la FDA est le 30 mai 2020.

Le cholangiocarcinome est une forme de cancer rare qui affecte les voies biliaires. Il est classifié en fonction de son origine: le cholangiocarcinome intrahépatique (CCi) survient dans les voies biliaires internes au foie et le cholangiocarcinome extrahépatique qui se forme dans les voies biliaires externes au foie. Les patients atteints d’un cholangiocarcinome sont souvent diagnostiqués à un stade tardif ou avancé et le pronostic est médiocre.1,2 L’incidence du cholangiocarcinome varie selon les régions; elle est de 0,3 à 3,4 cas pour 100 000 personnes en Amérique du Nord et en Europe.1 Les fusions ou réarrangements du RFCF2 concernent presque exclusivement le CCi, où ils sont observés chez 10 à 16% des patients.3-5

À propos de FIGHT-202

L'étude ouverte et multicentrique de Phase 2 FIGHT-202 (NCT02924376) évalue l'innocuité et l'efficacité du pemigatinib – un inhibiteur sélectif du récepteur du facteur de croissance des fibroblastes (RFCF) – chez les patients adultes (plus de 18 ans) atteints d’un cholangiocarcinome précédemment traité, localement avancé ou métastatique et avec un statut FCF/RFCF prouvé.

Les patients ont été inscrits dans l’une des trois cohortes : Cohorte A (fusions ou réarrangements du RFCF2), Cohorte B (autres altérations génétiques du FCF/RFCF) ou Cohorte C (pas d’altération génétique du FCF/RFCF). Tous les patients ont reçu quotidiennement 13,5 mg de pemigatinib par voie orale sur un cycle de 21 jours (deux semaines de traitement/une semaine sans traitement) jusqu'au développement de la maladie confirmé par radiographie ou apparition d’une toxicité non acceptable.

Le critère d’évaluation principal de FIGHT-202 est le taux de réponse globale (TRG) au sein de la Cohorte A, évalué par un examen indépendant selon les critères RECIST v1.1. Les critères d’évaluation secondaires incluent le TRG dans les Cohortes B, A plus B et C ; la survie sans progression (SSP), la survie globale (SG), la durée de réponse (DDR), le taux de contrôle de la maladie (TCM) et la sécurité dans toutes les cohortes.

Pour plus d’informations sur FIGHT-202, visiter le site: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02924376.

À propos de FIGHT

Le programme d'essais cliniques FIGHT (FIbroblast Growth factor receptor in oncology and Hematology Trials) comprend des études de Phase 2 et de Phase 3 en cours évaluant l’innocuité et l’efficacité d’un traitement par pemigatinib pour diverses affections malignes causées par les RFCF. Les études de Phase 2 concernant des monothérapies incluent FIGHT-202, ainsi que FIGHT-201 qui évaluent le pemigatinib chez des patients atteints d’un cancer de la vessie métastatique ou non résécable chirurgicalement, y compris avec mutations ou fusions/réarrangements activateurs du RFCF3 ; l'étude FIGHT-203 chez des patients atteints de néoplasmes myéloprolifératifs avec fusions/réarrangements activateurs du FGFR1 ; l'étude FIGHT-207 chez des patients atteints de tumeurs malignes solides non résécables chirurgicalement ou localement avancées/métastatiques précédemment traitées et présentant des mutations ou fusions/réarrangements activateurs du RFCF, quel que soit le type de tumeur. FIGHT-205 est une étude de Phase 2 évaluant une thérapie combinée à base de pemigatinib et de pembrolizumab et le pemigatinib en monothérapie chez des patients atteints d’un cancer de la vessie non précédemment traité, métastatique ou non résécable présentant des mutations ou fusions/réarrangements du RFCF3 et qui ne sont pas aptes à recevoir de la cisplatine. FIGHT-302 est une étude de Phase 3 récemment lancée évaluant le pemigatinib en tant que traitement de première ligne pour les patients atteints d’un cholangiocarcinome présentant des fusions ou réarrangements du RFCF2.

À propos des RFCF et du pemigatinib

Les récepteurs du facteur de croissance des fibroblastes (RFCF) jouent un rôle important dans la prolifération, la survie et la migration des cellules tumorales, ainsi que dans l’angiogenèse (la formation de nouveaux vaisseaux sanguins). Les fusions, réarrangements et translocations activateurs ainsi que les amplifications géniques dans les RFCF sont étroitement corrélés au développement de divers cancers.

Le pemigatinib est un inhibiteur oral sélectif puissant des isoformes 1, 2 et 3 du RFCF qui, dans des études précliniques, a démontré une activité pharmacologique sélective contre les cellules cancéreuses présentant des altérations du RFCF. La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a attribué au pemigatinib l’appellation de thérapie innovante pour le traitement du cholangiocarcinome transloqué RFCF2 précédemment traité, avancé/métastatique ou non résécable. La désignation de thérapie innovante de la FDA a pour but d’accélérer la mise au point et l’examen de médicaments destinés à traiter les affections graves qui ont donné des résultats cliniques encourageants et peuvent apporter la preuve d’améliorations substantielles par rapport aux médicaments disponibles. De plus, la FDA a attribué au pemigatinib l’appellation de médicament orphelin pour le traitement du cholangiocarcinome, une désignation attribuée à des composés expérimentaux destinés à la prévention, au diagnostic ou traitement sûrs et efficaces de maladies ou affections rares touchant moins de 200 000 personnes.

À propos d'Incyte

Incyte Corporation est une société biopharmaceutique basée à Wilmington (Delaware, États-Unis) qui se consacre à la découverte, au développement et à la mise sur le marché de médicaments exclusifs. Pour plus d’informations sur Incyte, visiter le site internet de la Société à l’adresse: www.incyte.com.

Énoncés prospectifs

À l’exception des informations historiques décrites dans le présent document, les points exposés dans le présent communiqué de presse, notamment les déclarations concernant le fait que le pemigatinib pourrait être approuvé aux États-Unis pour le traitement des patients atteints d’un cholangiocarcinome antérieurement traité ou métastatique préalablement traité, avec fusions ou réarrangements de RFCF2, et si, ou quand, le pemigatinib pourrait offrir une option de traitement pour cette affection, et du programme d’essais cliniques FIGHT. Ces déclarations prospectives sont basées sur les attentes actuelles de la Société et sont soumises à des risques et à des incertitudes pouvant aboutir à des résultats réels considérablement différents, ainsi qu’à des développements inattendus et à des risques liés aux éventualités suivantes: des retards imprévus; la poursuite des travaux de recherche et développement et les résultats des essais cliniques pourraient être infructueux ou insuffisants pour répondre aux normes réglementaires applicables ou justifier la poursuite du développement; la capacité d'inscrire un nombre suffisant de sujets dans les essais cliniques; les analyses faites par la FDA; la dépendance de la Société à l’égard de ses relations avec ses partenaires de collaboration; l’efficacité ou l’innocuité des produits de la Société et des produits des partenaires de la Société; l’acceptation par le marché des produits de la Société et des produits des partenaires de la Société; la concurrence sur le marché; les exigences en matière de vente, de marketing, de fabrication et de distribution; des dépenses plus importantes que prévu; des frais liés aux litiges ou aux activités stratégiques; et d’autres risques exposés de temps à autre dans les rapports de la Société déposés auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris son formulaire 10-Q pour le trimestre se terminant le 30 septembre 2019. La société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives.

