Incyte : annonce que des données relatives au Pemigatinib, son inhibiteur sélectif de FGFR, seront présentées lors du congrès de l'ESMO 2018

Les résultats intermédiaires de phase 2 mettent en évidence le potentiel du pemigatinib (INCB54828) dans le traitement du cholangiocarcinome et du carcinome urothélial

Incyte (Nasdaq:INCY) annonce que des données intermédiaires de phase 2 concernant son inhibiteur sélectif expérimental de FGFR1/2/3, le pemigatinib (INCB54828), seront présentées lors du prochain congrès de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO) 2018 qui se tiendra à Munich, en Allemagne, du 19 au 23 octobre 2018.

Les données qui seront présentées lors de l'ESMO 2018 comprendront des présentations par affiche sur l'étude FIGHT-202 du pemigatinib chez des patients atteints de cholangiocarcinome (cancer des voies biliaires) avancé/métastatique ou non résécable déjà traité avec altérations génétiques des facteurs de croissance des fibroblastes (FGF)/FGFR, ainsi que sur l'étude FIGHT-201 du pemigatinib chez des patients atteints de carcinome urothélial (cancer de la vessie) métastatique ou non résécables avec altérations génétiques des FGF/FGFR.

« Nous sommes ravis que les données sur le pemigatinib – qui fait partie de notre gamme de traitements ciblés – aient été sélectionnées afin d'être présentées lors du congrès de l'ESMO de cette année », a déclaré Steven Stein, docteur en médecine, médecin-chef, Incyte. « Nous nous réjouissons de partager les données intermédiaires actualisées de l'essai FIGHT-202 actuellement en cours sur le pemigatinib chez des patients atteints de cholangiocarcinome, qui continuent à conforter notre projet d'introduire une demande de nouveau médicament (NDA) pour cette indication, ainsi que les données actualisées de l'étude FIGHT-201 du pemigatinib chez des patients atteints de carcinome urothélial, qui vont dans le sens d'un recrutement dans la cohorte soumise à un dosage continu dans le cadre de cette étude. »

Détails des affiches:

Résultats intermédiaires de FIGHT-202, une étude ouverte et multicentrique de phase 2 de l'INCB054828 chez des patients (pts) atteints de cholangiocarcinome avancé/métastatique ou non résécable déjà traité avec/sans altérations génétiques des facteurs de croissance des fibroblastes (FGF)/récepteurs FGF (résumé n° 756P, session de présentation par affiche)

Dimanche 21 octobre 2018 de 12:45 CEST à 13:45 CEST (6:45 ET à 7:45 ET), Hall A3 – Poster Area Networking Hub

Résultats intermédiaires de FIGHT-201, une étude ouverte et multicentrique de phase 2 de l'INCB054828 chez des patients (pts) atteints de carcinome urothélial métastatique ou non résécable avec altérations génétiques des facteurs de croissance des fibroblastes (FGF)/récepteurs FG (résumé n° 900P, session de présentation par affiche)

Lundi 22 octobre 2018 de 12:45 CEST à 13:45 CEST (6:45 ET à 7:45 ET), Hall A3 – Poster Area Networking Hub

À propos des FGFR et du Pemigatinib (INCB54828)

Les récepteurs de facteurs de croissance des fibroblastes (FGFR) jouent un rôle majeur dans la prolifération, la survie et la migration des cellules tumorales et dans l'angiogenèse (la formation de nouveaux vaisseaux sanguins). Les mutations activantes, les translocations et les amplifications géniques dans les FGFR sont étroitement liées au développement de divers cancers.

Le pemigatinib est un puissant inhibiteur sélectif oral des isoformes 1, 2 et 3 des FGFR qui, dans les études précliniques, a démontré une activité pharmacologique sélective contre les cellules cancéreuses avec altérations des FGFR. Des études de phase 2 sur la sûreté et l'efficacité de la monothérapie au pemigatinib pour plusieurs tumeurs malignes induites par les FGFR sont en cours – le programme d'essais cliniques FIGHT (FIbroblast Growth factor receptor in oncology and Hematology Trials) comprend actuellement l'étude FIGHT-201 chez des patients atteints de cancer de la vessie métastatique ou non résécable, y compris avec altérations activantes des FGFR3; l'étude FIGHT-202 chez des patients atteints de cholangiocarcinome métastatique ou non résécable qui n'ont pas répondu au traitement antérieur, y compris avec translocations activantes des FGFR2; et l'étude FIGHT-203 chez des patients atteints de néoplasmes myéloprolifératifs avec translocations activantes des FGFR1.

À propos d'Incyte

Incyte Corporation est une société biopharmaceutique basée à Wilmington, Delaware, active dans la découverte, la mise au point et la commercialisation de produits thérapeutiques exclusifs. Pour de plus amples informations concernant Incyte, consultez le site web de la société à l'adresse suivante www.incyte.com.

Énoncés prospectifs

Hormis les informations historiques exposées dans le présent document, les questions abordées dans le présent communiqué de presse, y compris les énoncés concernant la présentation des données tirées du programme de développement clinique de la société actuellement en cours concernant le pemigatinib et son potentiel dans le traitement du cholangiocarcinome et du carcinome urothélial et les projets de la société d'introduire une demande de nouveau médicament pour le pemigatinib ainsi que le calendrier prévu pour l'introduction de cette demande, les estimations et autres énoncés prospectifs.

Ces énoncés prospectifs sont basés sur les anticipations actuelles de la société et sont subordonnés aux risques et aux incertitudes qui sont susceptibles de faire varier considérablement les résultats réels, y compris les événements et les risques imprévus concernant: les retards imprévus; les nouvelles recherches et les nouveaux développements et le fait que les résultats des essais cliniques puissent être infructueux ou insuffisants pour répondre aux exigences réglementaires applicables ou pour garantir la poursuite du développement; la capacité de garantir la participation d'un nombre suffisant de sujets aux essais cliniques; les déterminations réalisées par la FDA; la dépendance de la société à ses relations avec ses partenaires de collaboration; l'efficacité ou la sûreté des produits de la société et des produits des partenaires de collaboration de la société sur le marché; la concurrence sur le marché; les exigences en matière de vente, de commercialisation, de production et de distribution; des dépenses plus importantes que prévu; des dépenses relatives à des litiges ou à des activités stratégiques; et d'autres risques détaillés de temps en temps dans les rapports de la société présentés à la Securities and Exchange Commission, notamment son formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 30 juin 2018. La société décline toute intention ou obligation d'actualiser ces énoncés prospectifs.

