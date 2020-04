Incyte : nomme Christine Lennon au poste de Directrice générale, Incyte : Biosciences Canada

Incyte (Nasdaq:INCY) annonce la nomination de Christine Lennon au poste de Directrice générale d'Incyte Biosciences Canada, élargissant ainsi l'empreinte de la société en Amérique du Nord. Dans son nouveau rôle, Christine Lennon sera responsable du développement de la stratégie médicale, réglementaire et commerciale d'Incyte au Canada.

"Nous sommes très heureux que Christine ait rejoint Incyte alors que nous développons nos activités en Amérique du Nord et que nous établissons une organisation commerciale et des opérations au Canada," a déclaré Barry Flannelly, Directeur exécutif et Directeur général d'Incyte pour l'Amérique du Nord. "Son expérience et son leadership nous permettront de construire Incyte Biosciences Canada et d'établir des capacités de développement et de commercialisation clés en vue du lancement potentiel de plusieurs produits dans un avenir proche."

"Je suis ravie de rejoindre Incyte, une entreprise reconnue pour la découverte et le développement de médicaments novateurs à l’intention des patients du monde entier," a déclaré Christine Lennon. "Je suis enthousiaste à l’idée de diriger Incyte Biosciences Canada et de mettre les médicaments d'Incyte à la disposition des patients qui en ont besoin."

Cadre reconnue de l'industrie pharmaceutique avec plus de 25 ans d'expérience, avant de rejoindre Incyte, Christine était Présidente et Directrice générale d'Epigene Therapeutics. Avant cela, elle a passé huit ans chez Novartis à divers postes, notamment en tant que Responsable commercial, tumeurs solides/ maladies rares, Novartis Oncologie Canada; Directrice générale de l'oncologie, Novartis Irlande; et Responsable de la politique, de l'accès au marché, des relations avec les parties prenantes pour Novartis Oncologie Canada. Christine a également occupé des postes de direction chez Neurochem, Shire, BioChem Pharma et, plus récemment, elle a travaillé avec le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) sur des solutions potentielles pour le COVID-19 dans le cadre du Programme d'aide à la recherche industrielle du CNRC. Christine a également travaillé comme conseillère auprès de jeunes entreprises du secteur des sciences de la vie et a été cadre en résidence et conseillère auprès des équipes de capital-risque du secteur de la santé à la Banque de développement du Canada et à la Caisse de dépôt et placement du Québec Capital.

Christine a obtenu un MBA et un BSc à l'Université McGill et a obtenu l'accréditation de l'Institut des administrateurs de sociétés (IAS.S) en 2020.

