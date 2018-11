Première pierre pour le futur site d'Incyte à Morges (VD)

Lausanne (awp/ats) - La première pierre du réaménagement du nouveau site européen d'Incyte a été posée mercredi à Morges (VD). La société biopharmaceutique, qui a repris les anciens locaux de Pasta Gala, y accueillera 150 employés dès 2020.

Incyte Biosciences International Sàrl, la filiale suisse d'Incyte Corporation, dont le siège social se trouve aux États-Unis, s'est réjouie de célébrer "une étape importante de ce projet de réaménagement". Celui-ci peut être réalisé grâce aux efforts conjoints de tous les partenaires du projet, des autorités locales et du propriétaire du bâtiment, EPIC Suisse, souligne l'entreprise.

"Notre nouveau siège européen nous fournira l'espace nécessaire dans lequel nos équipes, actuelles et futures, pourront se développer et soutenir notre solide portefeuille de produits, nos programmes de développement clinique et nos efforts commerciaux", affirme Hervé Hoppenot, patron d'Incyte, cité dans le communiqué.

Le nouveau siège européen de la société, dont l'ouverture est prévue début 2020, accueillera plus de 150 employés. Parmi eux, les équipes de développement clinique, commerciales et des opérations techniques, actuellement basées à Genève, Epalinges et Yverdon-les-Bains. Il pourra en accueillir plus encore à l'avenir, puisque la société continue de se développer.

"C'est une excellente nouvelle pour Morges", a déclaré le syndic de la Ville Vincent Jaques. "Nous sommes ravis d'accueillir Incyte et ses employés actuels et futurs, et nous avons hâte d'assister au renouveau de cet ancien site de production, Pasta Gala", un lieu unique, à proximité de la gare, en plein centre de Morges et de l'Arc lémanique".

"Ce projet, ainsi que la décision de la société d'établir son usine de production européenne à Yverdon, confirme l'attractivité de notre région comme carrefour de l'innovation au coeur de la "Health Valley", a relevé pour sa part Philippe Leuba, conseiller d'État responsable du département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS).

ats/jh