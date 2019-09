Inditex : Invest Securities se positionne à l'achat

16/09/2019 | 09:01

Invest Securities rappelle qu'Inditex est le 1er distributeur de prêt-à-porter au monde devant H&M. ' Inditex est une saga fondée sur un modèle d'affaires aussi ambitieux qu'efficace ' indique le bureau d'analyses.



' L'histoire boursière d'Inditex reflète sa capacité à délivrer une croissance forte et rentable sur la longue durée. En 2018, compte tenu de résultats décevants, le titre a connu une désaffection boursière sans doute exagérée par son appartenance à un secteur difficile ' explique Invest Securities.



' Bien que mal accueillis le jour de la publication, les résultats du S1 2019 suggèrent que l'année 2018 était un trou d'air pour une entreprise dont les perspectives restent solides ' rajoute le bureau d'études.



Invest Securities réitère donc la couverture d'Inditex et se positionne à l'achat avec un objectif de cours de 32,3 E (+19%). ' En outre, dans un environnement incertain, le titre offre la garantie de dividendes généreux financés par la surliquidité du bilan (6,7MdsE de trésorerie) '.



