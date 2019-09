Inditex Industria de Diseño Textil : La valeur du jour en Europe INDITEX dans le rouge, le premier semestre n'a pas totalement convaincu

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Inditex recule de 2,45% à 27,9 euros à la Bourse de Madrid dans le sillage de son point d’activité du premier semestre. Si le groupe propriétaire de Zara ou encore de Massiomo Dutti a enregistré une solide croissance de ses ventes et a confirmé son objectif de chiffre d’affaires sur l'ensemble de l’année, les investisseurs s’attendaient visiblement à plus. Et ce, notamment au niveau de la marge brute, qui s'est révélée un peu décevante au deuxième trimestre, soulignent UBS et Jefferies ce matin.In fine, sur la période de six mois close fin juillet, le groupe a enregistré un bénéfice net en hausse de 10% à 1,55 milliard d'euros. L'Ebitda a bondi de 47% et s'élève à 3,45 milliards d'euros. La marge brute ressort pour sa part à 56,8% contre 56,7% un an plus tôt.Quant au chiffre d'affaires, il s'établit à 12,82 milliards, en croissance de 7% et de 5% en organique. L'activité a été soutenue par la croissance de l'ensemble des marques et régions, des magasins et des activités en ligne.Sur la période, Inditex a poursuivi l'ouverture, l'agrandissement et la rénovation de son réseau de magasins dans toutes les zones géographiques et a continué à développer sa plateforme en ligne sur de nouveaux marchés.Au total, à fin juillet, le groupe comptait 7 420 magasins dans 96 marchés ; la plate-forme en ligne intégrée était disponible dans 62 d'entre eux.Confiant, le groupe a ainsi maintenu son objectif de croissance des ventes de 4% à 6% pour l'ensemble de l'exercice à taux de change constant.Côté analystes, UBS note un certain soulagement sur l'amélioration des tendances des ventes, toutefois compensé par moins de progrès que prévu sur la marge au deuxième trimestre. Le bureau d'études a réitéré sa recommandation Achat et son objectif de cours de 32 euros.Même constat pour Jefferies, qui reste à Conserver et maintient son objectif de cours de 26 euros. " Nous demeurons d'avis que les attentes du marché quant à l'augmentation graduelle des marges s'avéreront vraisemblablement un défi pour Inditex", souligne-t-il.