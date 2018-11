Inditex Industria de Diseño Textil : ZARA fonce dans le E.commerce

1,8 milliards d’euros ont été investi dans les développements pour le commerce en ligne.

Cet investissement inclut également les passerelles entre le réseau magasins et l’activité online. 106 nouveaux pays sont ainsi ajoutés au réseau, portant à 202 le nombre de marchés sur lesquels ZARA est présent en ligne.

Inditex, maison mère de la marque, a l’ambition de vendre toutes ses marques sur ce réseau (PULL & BEAR, BERSHKA, MASSIMO DUTTI, OYSHO, UTERQUE, etc.).

Ces 106 pays se situent pour la plupart dans des nouveaux marchés : en Afrique (Angola, Sénégal, Côte d’Ivoire, Ghana, etc.) et aussi dans les Caraibes et en Indonésie. Les deux langues utilisées seront l’anglais et le français. Les commandes, préparées en Espagne, seront expédiées entre 3 et 7 jours !

Il faut noter toutefois que dans les pays où ZARA dispose d’un site marchand (49 aujourd’hui), les commandes seront livrées aux clients depuis le stock des magasins des pays concernés. Ce « Ship from Store » permettra un service de livraison encore plus rapide.

En 2017, la maison mère Inditex a réalisé un chiffre d’affaires de 25,34 milliards d’euros et 12% de ce chiffre d’affaires a été réalisé via le E.commerce.

INDITEX IND DE DESNO est coté à la Bourse de Madrid. Le cours de l’action était de 26,30 euros ce 7 novembre dernier. Il a baissé de -12,18% cette dernière année, restant une tendance positive de +12,44% sur 5 ans.