Inditex Industria de Diseño Textil : ZARA ouvre une nouvelle boutique référence boulevard Haussmann à Paris

Cet espace stratégique contient les dernières innovations de la marque.

Elle est située 54 boulevard Haussmann sur un espace de 3 500 mètres carrés dans un local occupé auparavant par H&M qui a déménagé quant à lui vers un flagship de 5 000 m2 sur Lafayette. Cette nouvelle implantation s’est substituée à la précédente du 39 de la même avenue.

Dans cet immeuble XIXème, l’espace jouit d’une belle visibilité et il est mitoyen avec l’autre géant de la « fast-fashion » Mango. A cet endroit ZARA espère bien conquérir de nouveaux clients allant aux Galeries Lafayette et au Printemps situés tout près.

Cette boutique au style épuré dégage une image haut de gamme. Les escalators de l’ancien locataire ont été maintenus, 37 cabines ont été installées avec les collections femme au rdc et les lignes homme, basic et TRF au niveau -1. Pas de mode enfant ici, il faut pour la trouver aller au flagship XXL de l’Opéra rénové en 2017 et situé à 400 mètres.

Reprenant ce qui avait été fait dans la boutique de Milan lors de sa réouverture, quelques pièces en édition limitée sont présentées en exclusivité car elles ne pourront être achetées que dans cette boutique. La pièce phare est un manteau en cuir pour homme proposé à 500 €. Malgré ce prix relativement élevé, les vendeurs sont convaincus que tout se vendra très rapidement.

L’autre nouveauté est le point de collecte automatique des commandes web. L’espace situé au niveau -1 oblige les clients à traverser toute la boutique pour aller récupérer leurs articles achetés sur le site web de la marque avec l’espoir qu’ils seront tentés alors par un achat additionnel. Ce système qui existe déjà dans plusieurs magasins en Europe permet de gérer 900 colis de commandes en ligne que le client peut venir récupérer directement en boutique via un QR code. Le colis, préparé préalablement par le personnel de la boutique est délivré en quelques secondes par une machine d’une 10aine de m2.

ZARA entend bien faire de ce magasin un point stratégique de gestion intégrée des stocks étant donné sa situation commerciale exceptionnelle.

Au cours es 9 premiers mois de l’année, ZARA a ouvert 20 boutiques supplémentaires. Le bénéfice du groupe a augmenté de plus de 4% à 2,44 milliards € pour un C.A. de 18,44 milliards (+3%).