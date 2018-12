Inditex : chute après ses comptes à neuf mois

12/12/2018 | 10:35

Inditex chute de 5% à Madrid, suite à la présentation par le groupe textile espagnol -exploitant en particulier l'enseigne Zara- de ses comptes à neuf mois, marqués pourtant par un bénéfice net record pour cette période.



Ce dernier s'est en effet accru de 4% à 2,4 milliards d'euros, pour des revenus en progression de 3% à 18,4 milliards (+7% en monnaies locales) et accompagnés d'une amélioration de sa marge brute de 60 points de base à 58%.



Revendiquant une croissance de ses ventes en données comparables de 3% depuis le début de son second semestre (et de 5% sur les mois d'octobre et novembre), Inditex confirme ses objectifs de ventes comparables et de marge brute pour cette période.



