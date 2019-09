Inditex : délaissé après sa publication semestrielle

11/09/2019 | 10:53

Inditex lâche 2,7% à Madrid, le groupe textile ayant indiqué, à l'occasion de la publication de ses résultats semestriels, ne viser qu'une croissance de 4 à 6% de ses ventes en données comparables sur l'ensemble de l'exercice en cours.



Le propriétaire de l'enseigne Zara a vu son bénéfice net du premier semestre s'accroitre de 10% pour signer un record à 1,55 milliard d'euros, tandis que ses ventes ont pour la première fois atteints les 12,8 milliards, en hausse de 7%.



En données comparables, les ventes de l'Espagnol se sont accrues de 5% sur les six premiers mois de l'exercice. Concernant le début du second semestre, les ventes en monnaies locales ont augmenté de 8% du 1er août au 8 septembre.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.