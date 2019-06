Inditex : hausse de 10% du bénéfice net au 1er trimestre

12/06/2019 | 10:20

Inditex reste à peu près stable à Madrid (+0,1%), suite à la présentation par le groupe -exploitant en particulier l'enseigne Zara- d'un bénéfice net en hausse de 10% 734 millions d'euros pour son premier trimestre.



Les revenus du groupe textile espagnol ont progressé de 5% pour atteindre un nouveau record à 5,93 milliards d'euros, avec une amélioration de sa marge brute de 61 points de base à 59,5% et un EBITDA en croissance de 49% à plus de 1,67 milliard.



Par ailleurs, Inditex revendique une croissance de ses ventes en monnaies locales de 6,5% depuis le début de l'exercice (1er février), avec une accélération à 9,5% sur les premières semaines de son deuxième trimestre.



