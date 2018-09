Inditex : résultats semestriels conformes au consensus

12/09/2018 | 09:37

Inditex grappille 0,5% à Madrid, suite à la publication par le groupe textile espagnol d'un résultat net en hausse de 3% à 1,4 milliard d'euros au titre de son premier semestre comptable, à peu près conforme au consensus.



La maison-mère de l'enseigne Zara a vu son profit opérationnel connaitre une progression de 2% à près de 1,8 milliard, pour un chiffre d'affaires en croissance de 3% à 12 milliards d'euros (+8% en monnaies locales et +4% en données comparables).



Faisant part d'une bonne réception pour ses collections initiales automne-hiver, la direction d'Inditex déclare prévoir une croissance de 4 à 6% de ses ventes en données comparables sur son second semestre comptable.



