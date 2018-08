Les actions européennes terminent dans le vert, le FTSE pénalisé par l'envolée de la livre

LONDRES (Agefi-Dow Jones)--Les marchés d'actions européens ont terminé dans le vert dans l'ensemble mercredi soutenus par des espoirs d'issue positive à la crise du Brexit et la progression de Wall Street sur fond d'apaisement des tensions commerciales.

En clôture, l'indice Stoxx Europe 600 a gagné 0,3%, à 386,58 points. Le CAC 40 a avancé de 0,3% à 5.501,33 points et le DAX 30 a pris 0,3% à 12.561 points.

A Londres, le FTSE 100 a en revanche reculé de 0,7% à 7.563 points, les titres des exportateurs ayant été freinés par l'envolée de la livre sterling, qui a regagné près de 1% face à l'euro et au dollar. La devise britannique a été soutenue par des propos du négociateur en chef de la Commission européenne pour le Brexit, Michel Barnier qui s'est dit prêt à proposer au Royaume-Uni un type d'accord commercial jamais soumis jusqu'à présent à un pays tiers. "Les opérateurs l'ont pris comme un signe qu'un accord entre les deux parties est désormais bien plus probable", indique David Madden, analyste de marché chez CMC Markets. "L'échéance fixée pour parvenir à un accord a été reportée à la mi-novembre, mais pour l'heure, les opérateurs sont plus optimistes quant aux chances d'y parvenir".

Parmi les valeurs en vue, Inditex (ITX.MC) a chuté de 5,7% après que la banque Morgan Stanley a réduit sa recommandation sur le propriétaire des magasins Zara. A l'opposé, Ferrari a bondi de 4,2% après un relèvement de recommandation d'HSBC. Dans ce secteur, le constructeur britannique de voitures de luxe Aston Martin a annoncé mercredi avoir notifié les autorités boursières au Royaume-Uni de son projet d'introduire au moins 25% de son capital à la Bourse de Londres.

-Ryan Vlastelica, Marketwatch (Version française et contribution Jérôme Batteau) ed: ECH