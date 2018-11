Zara sera accessible en ligne dans 106 nouveaux marchés

Madrid (awp/afp) - Le groupe espagnol Inditex a annoncé mercredi le lancement d'une plateforme numérique pour sa marque Zara accessible dans 106 nouveaux marchés, essentiellement en Afrique, un pas fondamental pour relever son objectif d'être présent en ligne partout dans le monde d'ici 2020.

"Cette étape importante signifie que les collections de la marque Zara sont maintenant disponibles dans 202 marchés au total", s'est félicité Inditex dans un communiqué, en précisant que la plateforme allait être inaugurée jeudi.

"La plupart de ces nouveaux marchés se situent en Afrique, y compris en Angola, en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Ghana. De plus, la boutique en ligne fait ses débuts dans de nombreuses parties des Caraïbes et d'Indonésie", a indiqué le groupe spécialisé dans le modèle du "fast-fashion".

Ce modèle consiste à fabriquer 60% de ses vêtements relativement près du siège, en Europe et au Maghreb, pour pouvoir mettre en rayon en quinze jours des pièces collant aux tendances de la mode.

Mais face à des mastodontes comme Amazon, et malgré un virage pris avec un peu de retard en 2010, le propriétaire de Zara mise désormais sur une stratégie digitale intégrée pour tirer sa croissance.

Sur la nouvelle plateforme, les clients pourront passer commande en français et en anglais et recevoir leurs colis "entre trois et sept jours en fonction de la destination", lit-on dans le communiqué.

Inditex a annoncé en septembre dernier que les huit marques du groupe (Zara, Oysho, Bershka, Massimo Dutti...) offriraient un service de vente en ligne dans tous les pays d'ici 2020, même là où le groupe ne possède pas de boutique physique.

Le groupe a vu son bénéfice net augmenter de 3% à 1,4 milliard d'euros (1,6 milliard de francs suisses) au premier semestre.

Son PDG Pablo Isla avait assuré lors de la présentation de ces résultats que les "opérations en ligne continuaient d'augmenter très vite", sans toutefois donner de chiffres, alors qu'en 2017, les ventes en ligne avaient représenté 10% du chiffre d'affaires total.

afp/buc