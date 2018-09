Inditex : UBS reste à 'achat' après les semestriels

13/09/2018 | 11:04

UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur Inditex et son objectif de cours de 33 euros, impliquant un potentiel de progression de 24% pour le titre du groupe textile espagnol, exploitant notamment l'enseigne Zara.



'Les résultats du premier semestre se sont montrés en ligne avec les attentes, mais plus intéressante a été la croissance de 17% du profit opérationnel en monnaies locales', souligne l'intermédiaire financier.



UBS met aussi en avant les prévisions affichées par la direction pour le second semestre comptable à cette occasion, à savoir une croissance de 4-6% du chiffre d'affaires en données comparables, ainsi qu'un gain de 50 points de base de la marge brute.



