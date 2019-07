Indivior : +30%, le Suboxone Film tient bon malgré les génériques

L'action Indivior explose en hausse de plus de 33% à 59,18 GBp à la Bourse de Londres en séance, après avoir relevé ses prévisions sur fond de ralentissement moins marqué que prévu des ventes de Suboxone Film malgré l'arrivée de génériques en février dernier. La société devrait générer 670 à 720 millions de dollars de revenus 2019, bien au-delà de la fourchette initiale annoncée entre 525 et 575 millions de dollars. Par conséquent, le résultat net est attendu entre 80 et 130 millions de dollars, alors que le laboratoire avait guidé "entre -40 et +10 millions de dollars" initialement.En parallèle, Suboxone Film a fait parler de lui puisque l'ancienne maison-mère d'Indivior, Reckitt Benckiser , a annoncé ce matin avec trouvé un compromis en versant 1,4 milliard de dollars aux autorités américaines pour faire cesser une enquête concernant le marketing trop agressif du traitement il y a plusieurs années. Indivior n'est toutefois pas partie à la transaction et devrait, pour sa part, oser le procès face aux autorités américaines, sauf rebondissement à venir. Le bureau d'études Jefferies ne s'attend pas à un règlement à court terme.Pour l'heure, c'est un sentiment très positif qui domine sur le dossier après la très bonne résistance de Suboxone Film, qui va permettre de gonfler les réserves en vue d'un éventuel procès.