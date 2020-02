Indivior : le combat face aux opiacés est loin d'être gagné

Le chiffre d'affaires a baissé de 22% en 2019 à 785 millions de dollars et la perte nette a été de 55 millions de dollars au cours du dernier trimestre, contre un bénéfice de 24 millions de dollars un an plus tôt, a déclaré la société. Elle a notamment été touchée par la hausse des coûts de marketing pour promouvoir son nouveau traitement injectable (SUBOXONE).

"2019 a été une année difficile pour Indivior, mais je suis fier qu'elle ait fait ressortir le meilleur de notre personnel, car nous avons concentré nos efforts sur l'amélioration de la vie des patients souffrant de dépendance et de ses troubles concomitants. Nos solides performances opérationnelles nous ont permis de relever à deux reprises notre objectif financier pour l'ensemble de l'année" a tout de même déclaré Shaun Thaxter, le PDG du groupe.

L'action cède 18% ce matin.