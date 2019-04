Indivior : panse ses plaies après l'effondrement du cours

Après son plongeon historique de 71,6% hier, Indivior rebondit en matinée, dans la zone des 32 à 33 GBp. L'action cotait encore 105,95 GBp lundi soir. Les investisseurs se sont détournés du dossier après la mise en cause du laboratoire par les autorités américaines dans l'affaire du Suboxone. Il est notamment reproché à l'entreprise des pratiques agressives et mensongères pour vendre son traitement contre la dépendance aux opiacés. Un montant de 3 milliards de dollars pourrait être en jeu, ce qui explique la violence du décrochage du titre hier.La spéculation haussière est en partie alimentée par le pari selon lequel Indivior ne paiera pas seul les pots cassés, puisque pendant une partie des faits qui lui sont reprochés, le laboratoire était propriété de Reckitt Benckiser . Pour autant, rien n'est certain et RB a précisé hier ne pas être partie au contentieux. Mais, comme le souligne ce matin Berenberg, le rapport annuel du groupe précise que "le coût final pourrait être substantiellement plus élevé que la provision" de 400 millions de livres constituée. Reste qu'Indivior est bien dans une posture délicate.