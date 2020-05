Indra Sistemas, SA : Des niveaux de prix intéressants 15/05/2020 | 08:36 achat En cours

Cours d'entrée : 7.02€ | Objectif : 8.3€ | Stop : 6.3€ | Potentiel : 18.23% Après plusieurs semaines de repli, la valeur Indra Sistemas, SA arrive à proximité d'une importante zone support en données hebdomadaires située vers 6.77 EUR. Ces niveaux offrent un point d'entrée intéressant.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 8.3 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts La zone actuelle constitue un bon point d'entrée pour les investisseurs intéressés par le dossier dans une optique à moyen / long terme. En effet, le titre évolue à proximité du support des 6.77 EUR en données hebdomadaires.

Les cours se rapprochent du soutien en données quotidiennes situé vers 6.86 EUR, conférant ainsi un bon timing d'intervention.

Le titre est valorisé sur 2020 à 0.56 fois son chiffre d’affaires, soit des niveaux de valorisation très intéressants comparativement aux autres sociétés de la cote.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.

Les prévisions de chiffre d'affaires ont été récemment revues à la baisse en ce qui concerne l'exercice en cours et le suivant.

Au cours des 7 derniers jours, les analystes ont révisé à la baisse leurs attentes en termes de bénéfice net par action.

Les analystes ont révisé à la baisse leurs anticipations de résultats ces derniers mois. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Services et conseil en informatique - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. INDRA SISTEMAS, SA -1.07% 1 324 ACCENTURE -14.52% 114 659 INTERNATIONAL BUSINESS MACH.. -12.75% 103 839 TATA CONSULTANCY SERVICES -0.40% 94 500 AUTOMATIC DATA PROCESSING, .. -20.85% 57 998 VMWARE, INC. -11.84% 55 938 DASSAULT SYSTÈMES SE -8.63% 37 631 INFOSYS LIMITED -0.13% 36 949 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTI.. -18.19% 27 429 VERISIGN 10.07% 24 836 FORTINET, INC. 29.32% 22 317

Données financières (EUR) CA 2020 3 195 M EBIT 2020 177 M Résultat net 2020 102 M Dette 2020 553 M Rendement 2020 1,09% PER 2020 12,4x PER 2021 8,88x VE / CA2020 0,56x VE / CA2021 0,49x Capitalisation 1 226 M Prochain événement sur INDRA SISTEMAS, SA 24/07/20 Premier semestre 2020 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 16 Objectif de cours Moyen 10,14 € Dernier Cours de Cloture 6,95 € Ecart / Objectif Haut 106% Ecart / Objectif Moyen 45,9% Ecart / Objectif Bas -6,47% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Fernando Abril-Martorell Hernández Chairman & Chief Executive Officer Javier Lázaro Rodriguez Chief Financial Officer Cristina Ruiz Ortega Director & Executive VP-Information Technology Ignacio Santillana del Barrio Independent Director Santos Martínez-Conde Gutiérrez Director