Indra Sistemas : profite d'une annonce très positive

09/09/2019 | 14:36

Le titre est en hausse à la Bourse de Madrid après avoir été désigné par le gouvernement espagnol pour être le coordinateur industriel national pour le programme FCAS. Ce programme vise à développer et produire le futur avion de chasse européen, successeur de l'Eurofighter.



' Il s'agit d'une annonce très positive. Un programme comme le FCAS est très rémunérateur à long terme pour ses participants. Le budget de la phase de développement est estimé à 8 MdE mais les phases de production (à partir de 2040) et de maintenance génèrent des revenus bien supérieurs pour les prestataires industriels ' explique Oddo.



Le bureau d'analyses estime qu'Indra affiche de bonnes perspectives de croissance pour le 2ème semestre 2019. ' Le groupe devrait être en mesure d'afficher une croissance organique de c. +6% au S2 et une nouvelle amélioration de sa marge opérationnelle ajustée (+80 pb) '.



Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur. ' Nous pensons que le titre devrait rapidement retourner vers 10 E, voire 11 E. En cas de cession de l'IT Services pour un montant d'au moins 1.5 MdE (10.5x VE/EBIT 2020e) le titre se valoriserait selon nous à au moins 14 E '.



