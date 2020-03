Inditex : Credit Suisse abaisse son objectif de cours

16/03/2020 | 11:39

Credit Suisse réaffirme son opinion 'sous-performance' sur Inditex avec un objectif de cours abaissé de 24 à 21 euros, à l'approche de la présentation, ce mercredi, des résultats annuels du groupe textile espagnol.



Le bureau d'études indique réduire ses estimations de BPA 2020-21 de 20% supplémentaires, en raison de l'exposition d'Inditex aux marchés européens les plus exposés au coronavirus, et révise les risques grandissants de sa plateforme de distribution 'juste à temps'.



'L'action a chuté de 33% depuis son récent sommet, mais nous ne pensons pas encore qu'elle reflète les perspectives de croissance à moyen terme relativement modestes et la dévalorisation des pairs', poursuit l'analyste.



