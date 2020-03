Inditex : Invest Securities reste à 'achat', réduit sa cible

19/03/2020 | 09:25

Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur Inditex avec un objectif de cours réduit de 34,2 à 23,5 euros, au lendemain de résultats 2019-20 qui 'font ressortir une performance de bonne facture' du groupe textile espagnol.



'Sur 2020, l'entreprise ne se risque pas à ce stade à donner des objectifs chiffrés, mais donne quelques éléments permettant d'appréhender le choc à date', note l'analyste, alors que le titre a souffert des incertitudes liées au développement du Covid-19.



Le bureau d'études maintient toutefois sa recommandation positive sur le titre, 'compte tenu de la pertinence du business model d'Inditex et de la robustesse de sa structure financière (trésorerie nette de huit milliards d'euros), des atouts dans le contexte actuel'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.