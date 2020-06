INDITEX : Credit Suisse reste Neutre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Credit Suisse maintient son opinion Neutre ainsi que son objectif de cours de 24 euros sur Inditex au lendemain de la publication de ses résultats du premier trimestre de son exercice actuel. Pour la banque, la restructuration d'environ 12% du parc de magasins est nécessaire et relativement peu coûteuse (308 millions d'euros). Elle ajoute, en revanche, que les pertes trimestrielles ont été bien plus élevées que prévu et que les prévisions pour les deux prochains exercices ne sont pas très claires. Le broker réduit notamment de 14% son estimation de bénéfice par action pour l'exercice en cours.