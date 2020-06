Inditex (Zara): perte de 409 millions d'euros au 1er trimestre

Madrid (awp/afp) - Le géant espagnol du textile Inditex, propriétaire de Zara, a publié mercredi une perte nette de 409 millions d'euros (440 millions de francs suisses) au premier trimestre de son exercice décalé, due à l'impact de la pandémie de Covid-19.

Le chiffre d'affaires s'est également effondré, à 3,3 milliards d'euros contre 5,9 milliards d'euros engrangés au premier trimestre 2019.

Toutefois, la chute des ventes entre le 1er février et le 30 avril "s'est limitée à 44% (sur un an) alors que le groupe a vu jusqu'à 88% de ses magasins fermés durant cette période en raison de la pandémie de Covid-19", précise Inditex dans un communiqué.

Le groupe, dont le bénéfice net avait atteint 734 millions d'euros au premier trimestre 2019, précise avoir réalisé une provision de 308 millions d'euros destinée à "terminer son programme d'optimisation d'espaces" dans ses magasins.

Sans cette provisions, la perte n'aurait été que de 175 millions d'euros.

"Les ventes en ligne ont augmenté de 50% au premier trimestre 2020", faisant un bond de 95% en avril, au plus fort des confinements décrétés à travers le monde pour lutter contre la pandémie, précise Inditex.

Malgré les mauvaises ventes globales, les stocks ont reculé de 10%, "en raison de la flexibilité du modèle d'affaires", qui repose sur une production collant au plus près des ventes réelles, sans gros stocks constitués à l'avance.

Le groupe donne quelques perspectives sur le deuxième trimestre: en mai, les ventes ont chuté de 51% sur un an à taux de change constant, et de 34% pour la première semaine de juin.

Inditex, qui avait suspendu en mars la répartition de son dividende 2019, explique qu'il sera versé à partir du 2 novembre, à hauteur de 35 centimes d'euros par action.

Le groupe annonce un programme d'investissements de 900 millions d'euros par an pour la période 2020-2022, visant à renforcer la plateforme de vente en ligne, tout en réduisant le nombre de magasins pour se concentrer sur les boutiques les plus grandes et les mieux situées.

Inditex prévoit que les ventes sur internet représenteront 25% de son chiffre d'affaires en 2022 contre 14% en 2019.

afp/fr