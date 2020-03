Inditex : pourrait annoncer un plan pour ses effectifs

20/03/2020 | 11:44

Le groupe Inditex serait en préparation d'un plan d'ajustement des effectifs indique Aurel BGC suite à un article de La Vanguardia. ' Ce plan pourrait concerner jusqu'à 37 000 employés sur un total de 40 000 en Espagne '.



' Il s'agirait du plan le plus vaste dans le pays, ou les magasins du groupe sont fermés ' indique ce matin Aurel BGC.



Le PDG d'Inditex, Pablo Isla, a déclaré hier qu'ils étudieront tous les outils que le gouvernement a mis à la disposition des entreprises.



' L'entreprise se concentre sur la recherche et l'application des formules proposées par le gouvernement. Ces formules encouragent les entreprises à ne pas licencier leurs salariés pendant cette période et à garantir leurs revenus de manière coordonnée avec les administrations ' indique le quotidien La Vanguardia.



En tout état de cause, Inditex a souligné qu'elle supportera le coût des salaires de ses 48 000 employés dans la première phase de la crise COVID-19 précise La Vanguardia.



S'agissant de la situation actuelle, le groupe a précisé mercredi dernier avoir fermé temporairement 3.785 magasins sur 39 marchés en raison de l'épidémie de coronavirus. Ses magasins en Chine sont en revanche ouverts, à l'exception de 11 d'entre eux.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.