Bénéfices trimestriels en hausse pour les grandes banques chinoises

Pékin (awp/afp) - Les quatre principales banques chinoises ont vu leurs bénéfices progresser au troisième trimestre, profitant du ménage opéré par Pékin dans les financements non bancaires.

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), la plus grande banque mondiale en termes d'actifs, a vu son résultat net grimper de 5,57% sur la période juillet-septembre par rapport au troisième trimestre de l'an dernier, à 79,19 milliards de yuans, soit environ 10 milliards d'euros.

Cette progression constitue une légère accélération par rapport à la performance de la banque au premier semestre, lorsque son bénéfice net avait augmenté d'un peu moins de 5%.

Les trois autres principales banques du pays ont également publié de solides résultats cette semaine.

China Construction Bank a annoncé un bénéfice net en hausse de 6,6% sur un an (contre +6,3% au premier semestre), à 67,08 milliards de yuans.

De son côté, Agricultural Bank of China (ABC) enregistrait un bond de 8,57% de son résultat net, contre 6,6% au premier semestre, à 55,82 milliards de yuans.

Quant à la Bank of China, elle a annoncé des gains en hausse de 5,67% à 44,18 milliards de yuans, après une progression de 5,2% seulement pour le premier semestre.

Les quatre grandes banques chinoises avaient affiché une croissance relativement terne de leurs bénéfices en 2015 et 2016, sur fond de craintes concernant l'augmentation des créances douteuses.

Mais elles ont été les grands bénéficiaires du ménage entrepris par Pékin dans le secteur financier, en vue d'endiguer l'envolée de la dette chinoise et les risques financiers qui en découlent.

Le gouvernement a lancé une vaste campagne contre la "finance de l'ombre", c'est-à-dire les instruments de crédit non ou mal régulés ayant prospéré en dehors du secteur bancaire (prêts entre entreprises). Les autorités s'attaquent également à la finance en ligne ou encore aux produits d'investissement risqués.

L'opération a affecté sévèrement petits établissements financiers et sociétés de gestion d'actifs. Beaucoup se sont ainsi tournés vers les grandes banques traditionnelles pour obtenir de nouvelles liquidités.

À la fin du troisième trimestre, le ratio de créances douteuses de trois des plus grandes banques chinoises avait légèrement reculé sur un an, tombant à 1,53% pour ICBC, à 1,47% pour China Construction Bank et à 1,6% pour Agricultural Bank of China. Le ratio s'inscrivait à 1,43% pour la Bank of China.

