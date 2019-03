Chine: bénéfices en hausse pour les grandes banques en 2018, inquiétudes pour

2019

PÉKIN (awp/afp) - Les grandes banques étatiques chinoises ont enregistré des bénéfices en hausse en 2018, mais ont prévenu que les incertitudes planant sur l'économie mondiale risquaient de peser sur le secteur cette année.

Bank of China (BOC), la première banque commerciale du pays pour les échanges de devises, a publié vendredi un bénéfice de 192,44 milliards de yuans (25,5 milliards d'euros) pour 2018, en hausse de 4%. Cette bonne performance a été attribuée par la banque à une économie "stable" et la "politique monétaire prudente" du gouvernement chinois.

Mais le secteur "devra faire face à un environnement opérationnel compliqué en 2019", a commenté la BOC dans son rapport annuel.

"Les moteurs de croissance de l'économie mondiale vont s'affaiblir, les marchés financiers internationaux continuent à être soumis aux risques de fluctuation, et le fonctionnement de l'économie sera exposé à de nombreuses incertitudes", a-t-elle ajouté.

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), la plus grosse banque chinoise en termes d'actifs, avait publié jeudi un bénéfice net annuel de 297,68 milliards de yuans (39,45 milliards d'euros), en hausse de 4,1%.

De son côté, Agricultural Bank of China (ABC) a enregistré une hausse de 5% de son bénéfice net à 202,7 milliards de yuans (26,8 milliards d'euros), selon un communiqué publié vendredi.

China Construction Bank (CCB), la deuxième banque du pays en termes d'actifs, a annoncé jeudi un bénéfice net de 254,66 milliards de yuans en 2018 (33,75 milliards d'euros), soit une hausse de 5,11%.

La CCB a attribué cette "croissance soutenue" notamment à la décision de la Banque centrale chinoise de réduire le taux des réserves obligatoires des banques, une mesure de soutien à l'économie dans un contexte de guerre commerciale entre Pékin et Washington.

La Chine et les Etats-Unis ont achevé vendredi un nouveau cycle de négociations à Pékin sans parvenir à un accord sur leur différend commercial mais les discussions ont été "constructives", selon Washington.

